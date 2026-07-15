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ACG Radical AirFlow Dri-FIT Kurzarm-Traillaufoberteil (Herren) - Weiß/Anthracite

Recyclingmaterialien

ACG Radical AirFlow

Dri-FIT Kurzarm-Traillaufoberteil (Herren)

€ 119,99

Bald verfügbar

Dieses Produkt ist von Rabatten und Angeboten vor Ort ausgeschlossen.

Radical AirFlow ist ein extrem ambitioniertes Material, das voll im Hinblick auf maximale Luftzirkulation optimiert wurde. Das kurzärmelige, wettkampftaugliche Oberteil wurde entwickelt, um den innovativen Radical AirFlow optimal zu nutzen. Je schneller du läufst, desto mehr Luft strömt direkt auf deine Haut. Radical AirFlow wurde von ACG-Elite-Trailläufer:innen getragen und getestet und lieferte beeindruckende Spitzenleistungen. Jetzt bist du dran, die Kühle zu spüren.


  • Gezeigte Farbe: Weiß/Anthracite
  • Style: IV5366-100

ACG Radical AirFlow

€ 119,99

REVOLUTIONÄRE INNOVATION FÜR ALLE IN BEWEGUNG.

Radical AirFlow ist ein extrem ambitioniertes Material, das voll im Hinblick auf maximale Luftzirkulation optimiert wurde. Das kurzärmelige, wettkampftaugliche Oberteil wurde entwickelt, um den innovativen Radical AirFlow optimal zu nutzen. Je schneller du läufst, desto mehr Luft strömt direkt auf deine Haut. Radical AirFlow wurde von ACG-Elite-Trailläufer:innen getragen und getestet und lieferte beeindruckende Spitzenleistungen. Jetzt bist du dran, die Kühle zu spüren.

Radikal innovativ

Radical AirFlow ist ein extrem atmungsaktives Material mit offenen Maschen, was dafür sorgt, dass mehr Luft direkt auf deine Haut geleitet wird, um Schweiß schnell verdunsten zu lassen.

Radikal entworfen

Das weiche, offenmaschige Strickmaterial, aus dem das gesamte Kleidungsstück gefertigt ist, sorgt für ein geschmeidiges Tragegefühl auf der Haut. Der umschlagbare, elastische Besatz sorgt für zuverlässigen Tragekomfort und Strapazierfähigkeit.

Radikaler Tragekomfort

Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.

Weitere Vorteile

  • Das ultra-atmungsaktive, offenmaschige Strickmaterial fühlt sich weich und geschmeidig an.
  • Das Design wurde für ein lockeres Tragegefühl an Schultern, Ärmeln und Rumpf entwickelt, damit du uneingeschränkte Bewegungsfreiheit hast.

Produktinformationen

  • ACG-Branding auf der Brust
  • Gewebtes Jock-Tag links am Saum
  • 100 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Weiß/Anthracite
  • Style: IV5366-100

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 178 cm
    • Lockere Passform: locker und lässig
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (2)

5 Sterne

  • Best New Summer Shirt

    Teechw439585460

    Great, breathable shirt. Awesome in the gym and honestly casual wear. I’ve gotten a few compliments/interesting looks while wearing it

  • TTS

    AIRCHOW

    Fits just at/above waist. Your belly button will peek while stretching. Otherwise the holes do their job to keep you cool. Will still feel hot unlike running shirtless but the cooler than without the airflow (obviously).

ACG Radical AirFlow Dri-FIT Kurzarm-Traillaufoberteil (Herren)

ACG Radical AirFlow

€ 119,99

Dein tragbares Kühl-Mikroklima für brutal heiße Trails.

Entwickelt für

Traillaufwettkampf

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Merkmale, die überzeugen

  • Spürbar kühler

    Spezielle Per­forationen beschleunigen den Luftstrom auf die Haut – quasi eine Klima­anlage zum Anziehen.

  • Für deinen Lauf

    Verkürzter Schnitt für einfachen Zugriff auf deinen Laufgürtel. Der umschlagbare, elastische Besatz sorgt für zuverlässigen Tragekomfort und Strapazierfähigkeit.

  • Von Athlet:innen getestet

    Von den Klimakammern des Nike Sports Research Lab bis aufs Podium. 50 Elite-Athlet:innen, 1.000 Stunden am Limit. Entwickelt für das Unberechenbare.

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