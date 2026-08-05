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ACG Radical AirFlow Apex Dri-FIT Bucket Hat - Weiß/Weiß

Recyclingmaterialien

ACG Radical AirFlow Apex

Dri-FIT Bucket Hat

€ 64,99

Bald verfügbar

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Radical AirFlow ist ein extrem ambitioniertes Material, das voll im Hinblick auf maximale Luftzirkulation optimiert wurde. Dieser ACG Apex Bucket Hat wurde entwickelt, um den innovativen Radical AirFlow optimal zu nutzen. So strömt mehr Luft direkt auf deinen Kopf und sorgt für kühlen Tragekomfort. Radical AirFlow wurde von ACG-Elite-Trailläufer:innen getragen und getestet und lieferte beeindruckende Spitzenleistungen. Jetzt bist du dran, die Kühle zu spüren.


  • Gezeigte Farbe: Weiß/Weiß
  • Style: IX1855-100

ACG Radical AirFlow Apex

€ 64,99

REVOLUTIONÄRE INNOVATION FÜR ALLE IN BEWEGUNG.

Radical AirFlow ist ein extrem ambitioniertes Material, das voll im Hinblick auf maximale Luftzirkulation optimiert wurde. Dieser ACG Apex Bucket Hat wurde entwickelt, um den innovativen Radical AirFlow optimal zu nutzen. So strömt mehr Luft direkt auf deinen Kopf und sorgt für kühlen Tragekomfort. Radical AirFlow wurde von ACG-Elite-Trailläufer:innen getragen und getestet und lieferte beeindruckende Spitzenleistungen. Jetzt bist du dran, die Kühle zu spüren.

Radikal innovativ

Radical AirFlow ist ein extrem atmungsaktives Material mit offenen Maschen, was dafür sorgt, dass mehr Luft direkt auf deine Haut geleitet wird, um Schweiß schnell verdunsten zu lassen.

Radikal entworfen

Das weiche, offenmaschige Strickmaterial fühlt sich auf der Haut geschmeidig an und lässt Körperwärme schnell entweichen. Die umlaufende Krempe sorgt rundum für Schutz.

Radikaler Tragekomfort

Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.

Weitere Vorteile

Das flache Design liegt eng an und sorgt für ein sicheres Tragegefühl, während du das Gelände erkundest.

Produktinformationen

  • Gewebtes ACG-Label
  • 100 % Polyester
  • Handwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Weiß/Weiß
  • Style: IX1855-100

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • Bad ass

    hanluenk804671863

    Worn this a total of 3 hours in public and already have gotten random compliments from a waitress, random person at the bar, and of course friends.

ACG Radical AirFlow Apex Dri-FIT Bucket Hat

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