ACG Radical AirFlow Apex Dri-FIT Bucket Hat

Bad ass
hanluenk804671863
Worn this a total of 3 hours in public and already have gotten random compliments from a waitress, random person at the bar, and of course friends.
Recyclingmaterialien
Bald verfügbar
Radical AirFlow ist ein extrem ambitioniertes Material, das voll im Hinblick auf maximale Luftzirkulation optimiert wurde. Dieser ACG Apex Bucket Hat wurde entwickelt, um den innovativen Radical AirFlow optimal zu nutzen. So strömt mehr Luft direkt auf deinen Kopf und sorgt für kühlen Tragekomfort. Radical AirFlow wurde von ACG-Elite-Trailläufer:innen getragen und getestet und lieferte beeindruckende Spitzenleistungen. Jetzt bist du dran, die Kühle zu spüren.
ACG Radical AirFlow Apex
REVOLUTIONÄRE INNOVATION FÜR ALLE IN BEWEGUNG.
Radical AirFlow ist ein extrem ambitioniertes Material, das voll im Hinblick auf maximale Luftzirkulation optimiert wurde. Dieser ACG Apex Bucket Hat wurde entwickelt, um den innovativen Radical AirFlow optimal zu nutzen. So strömt mehr Luft direkt auf deinen Kopf und sorgt für kühlen Tragekomfort. Radical AirFlow wurde von ACG-Elite-Trailläufer:innen getragen und getestet und lieferte beeindruckende Spitzenleistungen. Jetzt bist du dran, die Kühle zu spüren.
Radical AirFlow ist ein extrem atmungsaktives Material mit offenen Maschen, was dafür sorgt, dass mehr Luft direkt auf deine Haut geleitet wird, um Schweiß schnell verdunsten zu lassen.
Das weiche, offenmaschige Strickmaterial fühlt sich auf der Haut geschmeidig an und lässt Körperwärme schnell entweichen. Die umlaufende Krempe sorgt rundum für Schutz.
Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.
Das flache Design liegt eng an und sorgt für ein sicheres Tragegefühl, während du das Gelände erkundest.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
5 Sterne
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Worn this a total of 3 hours in public and already have gotten random compliments from a waitress, random person at the bar, and of course friends.
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