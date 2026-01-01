ACG Phantazma Storm-FIT ADV Jacke (Damen)

Winddicht, wasserdicht und bereit für jedes Abenteuer. Wir sind 5 Tage lang durch die Dolomiten in Nordostitalien gewandert, um diese Jacke zu testen. Die leichte 2,5-l-Konstruktion sorgt in Kombination mit Verstellmöglichkeiten für ein atmungsaktives Tragegefühl und ist auch für stürmische Wetterbedingungen geeignet. Und wenn sie nicht brauchst? Dann lässt sie sich falten, um sie in der Tasche kompakt zu verstauen.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Schwarz/Summit White

Style: IF0101-010