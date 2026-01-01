Nike ACG
Max90 T-Shirt (ältere Kinder)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Dieses Premium-T-Shirt mit weiter Passform ist großzügig geschnitten und bietet damit Bewegungsfreiheit und eine gute Kombinierbarkeit. Das schwere, schweißableitende Material fällt steif und sorgt für ein strukturiertes Tragegefühl.
- Gezeigte Farbe: Weiß
- Style: IM9322-100
Nike ACG
Dieses Premium-T-Shirt mit weiter Passform ist großzügig geschnitten und bietet damit Bewegungsfreiheit und eine gute Kombinierbarkeit. Das schwere, schweißableitende Material fällt steif und sorgt für ein strukturiertes Tragegefühl.
Produktinformationen
- 63 % Polyester / 37 % Baumwolle
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Weiß
- Style: IM9322-100
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 130 cm
- Lockere Passform: locker und lässig
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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