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Nike ACG Max90 T-Shirt (ältere Kinder) - Weiß

Nike ACG

Max90 T-Shirt (ältere Kinder)

€ 32,99
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Klarna An der Kasse verfügbar.

Dieses Premium-T-Shirt mit weiter Passform ist großzügig geschnitten und bietet damit Bewegungsfreiheit und eine gute Kombinierbarkeit. Das schwere, schweißableitende Material fällt steif und sorgt für ein strukturiertes Tragegefühl.


  • Gezeigte Farbe: Weiß
  • Style: IM9322-100

Nike ACG

€ 32,99

Dieses Premium-T-Shirt mit weiter Passform ist großzügig geschnitten und bietet damit Bewegungsfreiheit und eine gute Kombinierbarkeit. Das schwere, schweißableitende Material fällt steif und sorgt für ein strukturiertes Tragegefühl.

Produktinformationen

  • 63 % Polyester / 37 % Baumwolle
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Weiß
  • Style: IM9322-100

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 130 cm
    • Lockere Passform: locker und lässig
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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