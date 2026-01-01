Nike ACG "Lunar Ray" Dri-FIT ADV Traillauf-Tights (Herren)

Nike ACG "Lunar Ray"

€ 109,99

Die Trails laufen sich nicht von alleine. Bewältige das Gelände in diesen Tights, die eine eng anliegende Passform haben, um Reibung zu reduzieren. Vier Taschen (eine mit Reißverschluss und für die meisten Smartphones geeignet) bieten praktische Aufbewahrungsmöglichkeiten. Außerdem sorgt das atmungsaktive und schnell trocknende Material dafür, dass du dich auf allen Strecken wohlfühlst.

Schweißableitend

Nike Dri-FIT ADV ergänzt unsere schweißableitende Technologie um fortschrittliche Kühlung und atmungsaktive Zonen, um einen trockenen und angenehmen Tragekomfort zu gewährleisten.

Optimierte Passform

Ein elastischer Bund mit Kordelzug ermöglicht eine individuell verstellbare Passform. Und für einen stromlinienförmigen Look bis zu den Knöcheln haben wir Reißverschlüsse an den Bündchen angebracht.

Bleib vorbereitet

Insgesamt vier Taschen – zwei seitliche Netztaschen, eine Innentasche am Slip und eine Gesäßtasche mit Reißverschluss – bieten Platz für deine Gele, Salztabletten und dein Handy.