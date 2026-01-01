Recyclingmaterialien
Nike ACG
Longsleeve mit UV-Schutz (ältere Kinder)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Polyesterfasern.
Die Sonne scheint? Fantastisch! Dieses Oberteil verfügt über schweißableitende und UV-beständige Technologie, damit du in der Sonne geschützt bleibst. Der elastische Saum an der Kapuze sorgt für eine eng anliegende Passform, und die Daumenöffnungen verhindern ein Verrutschen der Ärmel.
- Gezeigte Farbe: Mean Green/Black Spruce/Summit White
- Style: IH0881-307
Nike ACG
Die Sonne scheint? Fantastisch! Dieses Oberteil verfügt über schweißableitende und UV-beständige Technologie, damit du in der Sonne geschützt bleibst. Der elastische Saum an der Kapuze sorgt für eine eng anliegende Passform, und die Daumenöffnungen verhindern ein Verrutschen der Ärmel.
Von den Dolomiten inspiriert
Der Print auf diesem Top wurde von unserer Reise in die Dolomiten im Nordosten Italiens inspiriert. Wir haben fünf Tage damit verbracht, Gipfel zu erklimmen und Blumenkränze zu flechten. In dieser Zeit waren wir von der Schönheit der Natur beeindruckt und haben uns von den Geschichten der sagenhaften Kreaturen verzaubern lassen.
Durchdachte Passform
Dieses Oberteil ist weit genug, um es über einer Basisschicht zu tragen, es ist aber auch bequem unter einer Außenschicht. Dank der Daumenöffnungen bleiben deine Hände warm und deine Ärmel verrutschen nicht, wenn du dich bewegst.
Produktinformationen
- 92 % Polyester / 8 % Elastan
- Dieses Produkt schützt die bedeckten Bereiche vor UV-A- und UV-B-Strahlung. Für den Schutz unbedeckter Bereiche empfehlen wir die Verwendung hochwertiger Sonnenschutzmittel.
- Aufgestickte ACG- und Nike Swoosh-Logos
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Mean Green/Black Spruce/Summit White
- Style: IH0881-307
Größe und Passform
- Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 142 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Herstellungsinformationen
- Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
- Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.
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