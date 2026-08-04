ACG LDV Schuh (Herren)

A great simple ACG
twjaynes
Great ,comfy and simple. Love this shoe, it’s fits perfect and breathes great. I wear them on my walks or when I ride my bike. Roomy in the toe box but still secure. Versatile shoe
Klarna An der Kasse verfügbar.
Bevor ACG zu ACG wurde, erklomm der LDV bereits die Gipfel. Ursprünglich war der LDV ein Langstreckenlaufschuh, der jedoch durch einige Verbesserungen an der Strapazierfähigkeit für den Trail optimiert wurde. Der Schuh, den du heute bekommst, verfügt nach wie vor über das atmungsaktive Mesh und die griffige Waffelprofil-Außensohle, ist aber jetzt Teil von ACG. Lang lebe der Long Distance Vector.
ACG LDV
Bevor ACG zu ACG wurde, erklomm der LDV bereits die Gipfel. Ursprünglich war der LDV ein Langstreckenlaufschuh, der jedoch durch einige Verbesserungen an der Strapazierfähigkeit für den Trail optimiert wurde. Der Schuh, den du heute bekommst, verfügt nach wie vor über das atmungsaktive Mesh und die griffige Waffelprofil-Außensohle, ist aber jetzt Teil von ACG. Lang lebe der Long Distance Vector.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4.6 Sterne
A great simple ACG
twjaynes
Great ,comfy and simple. Love this shoe, it’s fits perfect and breathes great. I wear them on my walks or when I ride my bike. Roomy in the toe box but still secure. Versatile shoe
Perfecto equilibrio entre una zapatilla técnica y de vestir.
Nacho Saera
Cómodas desde la primera puesta, ligeras, resistentes y con una gran estética.
More, more, more!
grandmastergee
Much love! I own the previous two versions/colorways. Not sure if I’m going to grab these red ones because I lean towards earth tones. Would love to see gray or navy or forest green or tan/brown.
ACG LDV