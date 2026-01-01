Recyclingmaterialien
ACG High Stakes
Wanderhose (Herren)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Um den geheimen Aussichtspunkt zu finden, brauchst du zuverlässige Wanderausrüstung. Die Hose "High Stakes" von ACG bewegt sich mit dir und ist den Launen der Natur gewachsen. Sie ist leicht und elastisch, damit du bei Bewegungen weniger eingeschränkt bist. Wurde Regen angesagt? Keine Sorge, die wasserabweisende Beschichtung hält dich trocken, damit du weiterhin die Schönheit der Natur genießen kannst.
- Gezeigte Farbe: Mystic Dates/Summit White
- Style: IR2248-658
ACG High Stakes
Um den geheimen Aussichtspunkt zu finden, brauchst du zuverlässige Wanderausrüstung. Die Hose "High Stakes" von ACG bewegt sich mit dir und ist den Launen der Natur gewachsen. Sie ist leicht und elastisch, damit du bei Bewegungen weniger eingeschränkt bist. Wurde Regen angesagt? Keine Sorge, die wasserabweisende Beschichtung hält dich trocken, damit du weiterhin die Schönheit der Natur genießen kannst.
Dehnbare Bewegungsfreiheit
Das glatte Stretch-Webmaterial ist leicht und lässt sich einfach verstauen. Die Seiteneinsätze sind für natürliche Bewegungsabläufe konzipiert, damit du steile Anstiege kraftvoll bewältigen und Abstiege mit weniger Bewegungseinschränkungen meistern kannst.
Regenfestes Finish
Deine Wanderung hört nicht auf, wenn der Nieselregen einsetzt. Die wasserabweisende Beschichtung sorgt auch bei nassem Wetter für ein trockenes Tragegefühl – deiner Erkundungstour steht also nichts mehr im Weg.
Einfache Verstellbarkeit
Ein leichter Kordelzug am Bund und verstellbare Gummizüge im Knöchelbereich ermöglichen eine optimale Passform. Möchtest du dornige Sträucher in den Alpen lieber vermeiden? Zieh den Kordelzug fest zu, damit sie enger am Knöchel anliegt. Lockere den Kordelzug für ein offenes Tragegefühl und mehr Luftzirkulation am Bein.
Vorteile
- In den seitlichen Reißverschlusstaschen kannst du deine Essentials auf dem Trail sicher aufbewahren.
- Das Material mit UV-Schutz schützt dich vor Sonnenstrahlen.
Produktinformationen
- Dieses Produkt schützt die bedeckten Bereiche vor UV-A- und UV-B-Strahlung. Für den Schutz unbedeckter Bereiche empfehlen wir die Verwendung hochwertiger Sonnenschutzmittel.
- Body: 93 % Nylon / 7 % Elastan
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Mystic Dates/Summit White
- Style: IR2248-658
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 178 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Normale Länge: Reicht bis unter den Knöchel
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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