ACG High Stakes Wanderhose (Damen)

Um den geheimen Aussichtspunkt zu finden, brauchst du zuverlässige Wanderausrüstung. Die Hose "High Stakes" von ACG bewegt sich mit dir und ist den Launen der Natur gewachsen. Sie ist leicht, elastisch und speziell geformt, damit du bei Bewegungen weniger eingeschränkt bist. Wurde Regen angesagt? Keine Sorge, die wasserabweisende Beschichtung hält dich trocken, damit du weiterhin die Schönheit der Natur genießen kannst.

Gezeigte Farbe: Tattoo/Summit White

Style: IR2340-502