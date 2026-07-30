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ACG High Stakes Wanderhose (Damen) - Tattoo/Summit White

Recyclingmaterialien

ACG High Stakes

Wanderhose (Damen)

€ 114,99
Tattoo/Summit White
Schwarz/Summit White
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Klarna An der Kasse verfügbar.

Um den geheimen Aussichtspunkt zu finden, brauchst du zuverlässige Wanderausrüstung. Die Hose "High Stakes" von ACG bewegt sich mit dir und ist den Launen der Natur gewachsen. Sie ist leicht, elastisch und speziell geformt, damit du bei Bewegungen weniger eingeschränkt bist. Wurde Regen angesagt? Keine Sorge, die wasserabweisende Beschichtung hält dich trocken, damit du weiterhin die Schönheit der Natur genießen kannst.


  • Gezeigte Farbe: Tattoo/Summit White
  • Style: IR2340-502

ACG High Stakes

€ 114,99

Um den geheimen Aussichtspunkt zu finden, brauchst du zuverlässige Wanderausrüstung. Die Hose "High Stakes" von ACG bewegt sich mit dir und ist den Launen der Natur gewachsen. Sie ist leicht, elastisch und speziell geformt, damit du bei Bewegungen weniger eingeschränkt bist. Wurde Regen angesagt? Keine Sorge, die wasserabweisende Beschichtung hält dich trocken, damit du weiterhin die Schönheit der Natur genießen kannst.

Produktinformationen

  • Taschen für die Hände
  • Aufgesticktes ACG Logo auf dem linken Oberschenkel
  • 93 % Nylon / 7 % Elastan
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Dieses Produkt schützt die bedeckten Bereiche vor UV-A- und UV-B-Strahlung. Für den Schutz unbedeckter Bereiche empfehlen wir die Verwendung hochwertiger Sonnenschutzmittel.
  • Gezeigte Farbe: Tattoo/Summit White
  • Style: IR2340-502

Größe und Passform

    • Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 178 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
    • Normale Länge: Reicht bis unter den Knöchel
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • Vandrebukser

    Malene9dc720382e6a4988bd720faafc3b143c

    Lækre vandrebukser, dog til den store side.

ACG High Stakes Wanderhose (Damen)

ACG High Stakes

€ 114,99

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