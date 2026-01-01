ACG High Stakes Wander-Skort (Damen)

Um den geheimen Aussichtspunkt zu finden, brauchst du zuverlässige Wanderausrüstung. Der Skort "High Stakes" von ACG bewegt sich mit dir und ist den Launen der Natur gewachsen. Er ist leicht, elastisch und lässt sich mit dem Reißverschluss verwandeln. Ein breiter, elastischer Bund und integrierte Shorts sorgen für bequemen Tragekomfort, während du schwieriges Gelände bewältigst.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Summit White

Style: IM4296-010