Nike ACG GOAT Pack-Weste (5 l)

Die Nike ACG Pack Weste wurde für weniger Auf- und Abbewegungen entwickelt, damit du deine Sachen beim Laufen sicher verstauen kannst. Durchdacht platzierte Taschen helfen bei der gleichmäßigen Gewichtsverteilung, während die Fersenschlaufen dir einen schnellen und einfachen Zugriff ermöglichen, wenn du ihn brauchst. Hydrationskompatibel für zwei 500-ml-Flaschen vorne und eine 2-Liter-Blase hinten.

Gezeigte Farbe: Grey Fog/Safety Orange/Summit White

Style: IQ7354-039