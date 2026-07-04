ACG Five Towers Zip-off-Hose

ACG Five Towers

€ 164,99

Hose. Kürzer. Noch kürzer. Das wandelbare Design ermöglicht dir alle drei Varianten durch Öffnen und Schließen der Reißverschlüsse.

Reißverschluss auf und ein Stück abnehmen. Und noch mal. Du hast die Wahl aus insgesamt drei Längen. Aber das ist noch nicht alles: Diese Hose wurde für die sonnenverwöhnte Landschaft der Dolomiten entwickelt. Daher haben wir schweißableitende Technologie integriert, um für noch mehr Tragekomfort zu sorgen.