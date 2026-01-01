ACG Dolomiti Shorts (Damen)

Um diese Shorts auf Herz und Nieren zu testen, haben wir sie in den Dolomiten im Nordosten Italiens getragen. Dort unternahmen wir Wanderungen durch die Berge und erkundeten Höhlen. Unser Urteil? Die lockere Passform, gepaart mit einer wasserabweisenden und UV-beständigen Technologie, machte sie ideal zum Wandern.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Summit White

Style: IF0970-010