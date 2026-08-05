 
Bild 1 von 10
ACG DAYMAX Crossbody-Tasche (3 l) - Schwarz/College Grey/College Grey

Recyclingmaterialien

ACG DAYMAX

Crossbody-Tasche (3 l)

€ 59,99
Schwarz/College Grey/College Grey
Mineral Slate/Black Spruce/Baltic Blue
EINHEITSGRÖSSE

Klarna An der Kasse verfügbar.

Dieses Produkt besteht zu mindestens 65 % aus recycelten Polyesterfasern

In der Nike ACG "DAYMAX" Crossbody-Tasche hast du deine Essentials stets griffbereit. Die Tasche für die Abenteurer:innen von heute verfügt über ein sicheres Hauptfach mit mehreren Außentaschen, in denen du kleinere Gegenstände unterbringen kannst.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/College Grey/College Grey
  • Style: HJ8180-010

ACG DAYMAX

€ 59,99

In der Nike ACG "DAYMAX" Crossbody-Tasche hast du deine Essentials stets griffbereit. Die Tasche für die Abenteurer:innen von heute verfügt über ein sicheres Hauptfach mit mehreren Außentaschen, in denen du kleinere Gegenstände unterbringen kannst.

Vorteile

  • Die Reißverschlusstasche vorne bietet ausreichend Platz für ein iPhone Pro Max.
  • Die Mesh-Eingrifftasche innen und die Mesh-Einsatztasche vorne eignen sich zur übersichtlichen Aufbewahrung kleiner Gegenstände.

Produktinformationen

  • Ca. 23 x 5 x 18 cm (L x B x H)
  • 100 % Polyester
  • Nur Fleckenentfernung möglich
  • Importiert
  • Nicht zur Verwendung als persönliche Schutzausrüstung (PSA) geeignet
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/College Grey/College Grey
  • Style: HJ8180-010

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Herstellungsinformationen

    • Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
    • Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.

Bewertungen (6)

4.3 Sterne

  • Fire!

    OmarA990654971

    This crossbody is FIRE! I wanted it to be apart of my collection, but now I just use it everyday.

  • Sacoche super pratique.

    Vincent867419007

    Je la kiffe trop, cette sacoche. Super pratique et a tout les épreuves. J'adore. 😍

  • Sully811998911

    Franchement très déçus…. Saccoche vraiment petite … l’une des plus petite que je possède , de plus la lanière est très très fine pas d’une grande qualité … pour le prix on trouve largement mieux ! Je m’attendais à une grosse sacoche avec beaucoup de place , j’ai reçu une toute petite saccoche d’une qualité moyenne , on dirai une sacoche qui vien de SHEIN ou TEMU , vraiment très déçu de Nike sur cette article .

ACG DAYMAX Crossbody-Tasche (3 l)

ACG DAYMAX

€ 59,99

Vervollständige den Look

Item 3 of 13