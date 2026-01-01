ACG "Chamo Camo" Dri-FIT Traillauf-Tanktop (Damen)

Dieses Tanktop wurde für heiße Tage und lange Trailläufe entwickelt und verfügt über minimale Nähte, um Reibung zu reduzieren. Das leichte und elastische Material fühlt sich geschmeidig an und trocknet schnell, damit du dich auch bei sengender Hitze wohlfühlst.

Gezeigte Farbe: Sequoia/Summit White

Style: IQ9737-355