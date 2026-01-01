Recyclingmaterialien
ACG "Chamo Camo"
Dri-FIT Traillauf-Tanktop (Damen)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Dieses Tanktop wurde für heiße Tage und lange Trailläufe entwickelt und verfügt über minimale Nähte, um Reibung zu reduzieren. Das leichte und elastische Material fühlt sich geschmeidig an und trocknet schnell, damit du dich auch bei sengender Hitze wohlfühlst.
- Gezeigte Farbe: Sequoia/Summit White
- Style: IQ9737-355
ACG "Chamo Camo"
Dieses Tanktop wurde für heiße Tage und lange Trailläufe entwickelt und verfügt über minimale Nähte, um Reibung zu reduzieren. Das leichte und elastische Material fühlt sich geschmeidig an und trocknet schnell, damit du dich auch bei sengender Hitze wohlfühlst.
Vorteile
- Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.
- Dank der engen Passform ist das Oberteil gut zu kombinieren.
Produktinformationen
- 87 % Polyester/13 % Elastan
- Reflektierende Designelemente
- Nicht zur Verwendung als persönliche Schutzausrüstung geeignet
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Sequoia/Summit White
- Style: IQ9737-355
Größe und Passform
- Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 178 cm
- Schmale Passform: schlank und passgenau
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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