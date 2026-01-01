ACG Aireez Button-up-Longsleeve-Traillaufoberteil mit Grafik (Damen)

Sengende Sonne, kilometerlange Strecken. Wir haben dieses Oberteil mit UV-Schutz ausgestattet und ihm einen Kragen hinzugefügt, den du für zusätzlichen Schutz vor der Sonne hochstellen kannst. Der leichte, dehnbare Taft leitet Schweiß von der Haut ab, sodass er schneller verdunstet. Worauf wartest du? Die Trails laufen sich nicht von alleine.

Gezeigte Farbe: Summit White/Schwarz

Style: IU8152-100