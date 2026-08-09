Super bequeme Sandalen
Stefan_Kohl1988
Ich trage 42 in den Airforce Air. 42,5 passt genau richtig. Sind super bequem. Treppen laufen kein Problem.
Klarna An der Kasse verfügbar.
Von Stadtwanderungen über Canyon-Trails bis hin zu langen Strandspaziergängen – mit den Nike ACG Air Deschutz+ Sandalen ist kein Weg zu weit. Er besticht mit einem klassischen 90er-Look mit einem robusten, vom Outdoor inspirierten Design, das schnelltrocknende Materialien und weiche Dämpfung kombiniert. Zieh sie an und mach dich bereit für die Elemente der Natur.
ACG Air Deschutz+
MEHR ALS EINE KLASSISCHE SANDALE.
Von Stadtwanderungen über Canyon-Trails bis hin zu langen Strandspaziergängen – mit den Nike ACG Air Deschutz+ Sandalen ist kein Weg zu weit. Er besticht mit einem klassischen 90er-Look mit einem robusten, vom Outdoor inspirierten Design, das schnelltrocknende Materialien und weiche Dämpfung kombiniert. Zieh sie an und mach dich bereit für die Elemente der Natur.
Dieses Produkt wurde im US-Bundesstaat Oregon entwickelt und getestet. Die weite Wildnis und das Klima des Staates waren eine Inspiration für den Look und das Einsatzgebiet der Sandalen.
Das Nike Air-Element in der Ferse sorgt für Dämpfung bei Abenteuern auf nassen und felsigen Böden.
Egal, ob du in Bäche springst oder auf Felsen kletterst, mit den schnelltrocknenden Materialien im Obermaterial und der griffigen Gummi-Außensohle bist du bereit für Einsätze im Freien. Dank der Klettverschluss-Riemen kannst du die Passform schnell an das Abenteuer des Tages anpassen.
Egal, ob du die Stadt oder die Wildnis erobern möchtest: Nike All Conditions Gear besticht durch ein modernes Design und schützt dich vor Wind und Wetter. Wind- und wasserdichte Materialien sowie atmungsaktive Technologien sorgen für Schutz und das fortschrittliche Design bietet vielseitige Aufbewahrungs- und Stylingoptionen.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4.7 Sterne
Super bequeme Sandalen
Stefan_Kohl1988
Ich trage 42 in den Airforce Air. 42,5 passt genau richtig. Sind super bequem. Treppen laufen kein Problem.
Balázs107341634
Nagyon eltalálta a nike a szandált, többféle terepen közlekedem, eddig kiválóan teljesített. Könnyen kezelhető, tisztítása egyszerű. Nekem alapból a 46-os méret kell, de ebből egy számmal kisebbet rendeltem, ennek ellenére kiváló és jól illeszkedik a bokához és tartja!
Mal taillé
laurentt499682455
La Senda est mal taillée, on perd environ 1 cm au niveau du talon qui n’est pas réglable
ACG Air Deschutz+