Nike Academy Therma-FIT Fußballhandschuhe (ältere Kinder)

Lass dich nicht von kaltem Wetter von deinem Training abhalten. Durch die Therma-FIT-Technologie bleiben deine Hände warm und deine Körpertemperatur wird reguliert. Die flexiblen Bündchen bieten einen sicheren Halt und schließen die Wärme ein.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß

Style: HF0547-011