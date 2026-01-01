Nike Academy Rucksack (Medium, 24 l)

Der Nike Academy Rucksack ist besonders strapazierfähig, damit er alles aushält, was der Spieltag für dich bereithält. Er verfügt über mehrere Fächer, in denen du deine Ausrüstung sicher und leicht zugänglich aufbewahren kannst.

Gezeigte Farbe: Midnight Navy/Schwarz/Weiß

Style: IO0915-410