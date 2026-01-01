Nike Academy
Rucksack (Medium, 24 l)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Der Nike Academy Rucksack ist besonders strapazierfähig, damit er alles aushält, was der Spieltag für dich bereithält. Er verfügt über mehrere Fächer, in denen du deine Ausrüstung sicher und leicht zugänglich aufbewahren kannst.
- Gezeigte Farbe: Midnight Navy/Schwarz/Weiß
- Style: IO0915-410
Nike Academy
Der Nike Academy Rucksack ist besonders strapazierfähig, damit er alles aushält, was der Spieltag für dich bereithält. Er verfügt über mehrere Fächer, in denen du deine Ausrüstung sicher und leicht zugänglich aufbewahren kannst.
Vorteile
- Der überarbeitete beschichtete Boden sorgt für Schutz bei nassem Wetter und macht die Tasche besonders robust.
- Das Fach für nasse/trockene Gegenstände sorgt dafür, dass deine Ausrüstung sauber und geordnet bleibt.
- Die Seitentaschen eignen sich zur sicheren Aufbewahrung einer Wasserflasche oder anderer kleiner Essentials.
- Laptop-Fach für Geräte bis zu einer Größe von ca. 38 cm (15 Zoll).
Produktinformationen
- Maße: ca. 46 x 31 x 18 cm (H x B x T)
- 100 % Polyester
- Nur Fleckenentfernung möglich
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Midnight Navy/Schwarz/Weiß
- Style: IO0915-410
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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