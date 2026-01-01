Nike Academy Fußball-Sporttasche (klein, 40 l)

Nike Academy
Fußballtasche (klein, 40 l)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Die Nike Academy Sporttasche hat ein strapazierfähiges Design und bietet übersichtlichen Stauraum. Ein großes Hauptfach und separate Seitentaschen eignen sich zur Aufbewahrung von einem Ball, Schuhen und Kleidung. Dank der Riemen kannst du deine Sachen unterwegs bequem transportieren.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß
- Style: IO0919-010
Nike Academy
Die Nike Academy Sporttasche hat ein strapazierfähiges Design und bietet übersichtlichen Stauraum. Ein großes Hauptfach und separate Seitentaschen eignen sich zur Aufbewahrung von einem Ball, Schuhen und Kleidung. Dank der Riemen kannst du deine Sachen unterwegs bequem transportieren.
Vorteile
- Der überarbeitete beschichtete Boden sorgt für Schutz bei nassem Wetter und macht die Tasche besonders robust.
- Der verstellbare Schulterträger und die beiden Griffe bieten dir bequeme Trageoptionen.
- Die Seitentaschen eignen sich zur sicheren Aufbewahrung einer Wasserflasche oder anderer kleiner Essentials.
Produktinformationen
- Hauptfach mit Doppelreißverschluss
- ca. 51 x 28 x 28 cm (L x B x H)
- Nur Fleckenentfernung möglich
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß
- Style: IO0919-010
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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