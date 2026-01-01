Nike Academy Fußball-Sporttasche (klein, 40 l)

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Die Nike Academy Sporttasche hat ein strapazierfähiges Design und bietet übersichtlichen Stauraum. Ein großes Hauptfach und separate Seitentaschen eignen sich zur Aufbewahrung von einem Ball, Schuhen und Kleidung. Dank der Riemen kannst du deine Sachen unterwegs bequem transportieren.