Nike Academy Dri-FIT Fußballshorts (ältere Kinder, Mädchen, ca. 10 cm)

Mit unseren Academy Shorts bist du auf dem Spielfeld bestens ausgestattet. Dank der schweißableitenden Technologie wird der Schweiß vom Körper weggeleitet, damit du länger trocken bleibst. Die seitlichen Mesh-Einsätze sorgen für zusätzliche Atmungsaktivität, damit du den ganzen Tag über dein Bestes geben kannst.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß/Schwarz/Weiß

Style: IO5798-010