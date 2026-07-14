Nike Academy Dri-FIT-Fußballhose (Damen)

Wer ein Champion werden will, muss erst die Basics beherrschen. Aber täusch dich nicht: Diese Hose ist mehr als reine Basics. Das schweißableitende und atmungsaktive Material sorgt für kühlen, trockenen Tragekomfort. Mit Mesh-Einsätzen an den Beinen und einem elastischen Bund fühlt sie sich auch dann bequem an, wenn du auf dem Weg zum Tor alles gibst.

Gezeigte Farbe: Team Red/Weiß/Weiß/Weiß

Style: HM0761-677