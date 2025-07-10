Nike Academy Dri-FIT-Fußball-Trainingsanzug aus Webmaterial (Damen)

Wer ein Champion werden will, muss erst die Basics beherrschen. Aber täusch dich nicht, dieses Design ist alles andere als basic. Dieser leichte, geschmeidige Trainingsanzug bietet Belüftung an den entscheidenden Stellen, damit du angenehm kühl bleibst.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß/Weiß

Style: HQ5113-010