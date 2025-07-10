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Nike Academy Dri-FIT-Fußball-Trainingsanzug aus Webmaterial (Damen) - Schwarz/Weiß/Weiß

Recyclingmaterialien

Nike Academy

Dri-FIT-Fußball-Trainingsanzug aus Webmaterial (Damen)

€ 79,99
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Klarna An der Kasse verfügbar.

Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester

Wer ein Champion werden will, muss erst die Basics beherrschen. Aber täusch dich nicht, dieses Design ist alles andere als basic. Dieser leichte, geschmeidige Trainingsanzug bietet Belüftung an den entscheidenden Stellen, damit du angenehm kühl bleibst.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß/Weiß
  • Style: HQ5113-010

Nike Academy

€ 79,99

Wer ein Champion werden will, muss erst die Basics beherrschen. Aber täusch dich nicht, dieses Design ist alles andere als basic. Dieser leichte, geschmeidige Trainingsanzug bietet Belüftung an den entscheidenden Stellen, damit du angenehm kühl bleibst.

Vorteile

  • Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet, und ermöglicht so trockenen Tragekomfort.
  • Das glatte Webmaterial fühlt sich leicht und atmungsaktiv an.
  • Die Reißverschlusstaschen an Jacke und Hose eignen sich zur sicheren Aufbewahrung deiner Essentials.

Produktinformationen

  • Aufgestickte Swoosh-Logos auf Jacke und Hose
  • Elastischer Bund mit Kordelzug an der Hose
  • 100 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß/Weiß
  • Style: HQ5113-010

Größe und Passform

    • Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 170 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Herstellungsinformationen

    • Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
    • Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.

Bewertungen (4)

4.3 Sterne

  • Disappointed

    Nike User

    Top toooo small. Bottom toooo big it’s a nice outfit, nice style, color, love the material . Will be good for anyone with that body type. Sorry didn’t work for me.

  • EdithD121385311

    Beau survêtement mais j'ai dû le retourner car petit pour ma fille.

  • Mooi trainingspak!

    Agnes388209968

    Heel mooi vallend/zittend pak! Dochter is er heel blij mee!

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€ 79,99

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