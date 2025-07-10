Nike Academy Dri-FIT-Fußball-Trainingsanzug aus Webmaterial (Damen)

Disappointed
Nike User
Top toooo small. Bottom toooo big it’s a nice outfit, nice style, color, love the material . Will be good for anyone with that body type. Sorry didn’t work for me.
Recyclingmaterialien
Klarna An der Kasse verfügbar.
Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester
Wer ein Champion werden will, muss erst die Basics beherrschen. Aber täusch dich nicht, dieses Design ist alles andere als basic. Dieser leichte, geschmeidige Trainingsanzug bietet Belüftung an den entscheidenden Stellen, damit du angenehm kühl bleibst.
Nike Academy
Wer ein Champion werden will, muss erst die Basics beherrschen. Aber täusch dich nicht, dieses Design ist alles andere als basic. Dieser leichte, geschmeidige Trainingsanzug bietet Belüftung an den entscheidenden Stellen, damit du angenehm kühl bleibst.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4.3 Sterne
Disappointed
Nike User
Top toooo small. Bottom toooo big it’s a nice outfit, nice style, color, love the material . Will be good for anyone with that body type. Sorry didn’t work for me.
EdithD121385311
Beau survêtement mais j'ai dû le retourner car petit pour ma fille.
Mooi trainingspak!
Agnes388209968
Heel mooi vallend/zittend pak! Dochter is er heel blij mee!
Nike Academy
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Für sportlichen, saisonalen Style – ganz nach deinem Geschmack.