Nike Academy Dri-FIT Fußball-Oberteil (ältere Kinder, Mädchen)

Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester

Dieses leichte Strickoberteil ist mit unserer schweißableitenden Dri-FIT-Technologie ausgestattet, damit du angenehm kühl bleibst, während du an deinen Fußball-Skills feilst. Das Mesh auf der Rückseite und an den Seiten verbessert die Atmungsaktivität.