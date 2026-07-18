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Hoch bewertet
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT Hose (Herren) - Schwarz/Dark Smoke Grey

Nike 24.7 ImpossiblySoft

Dri-FIT Hose (Herren)

€ 109,99
Schwarz/Dark Smoke Grey
Obsidian/Dark Obsidian
Cargo Khaki/Sequoia
Tattoo/Schwarz/Burgundy Crush
Dark Hazel/Schwarz/Velvet Brown
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Klarna An der Kasse verfügbar.

Unser ImpossiblySoft-Material ist außergewöhnlich weich und geschmeidig und sorgt den ganzen Tag über für Bewegungsfreiheit. Diese hochwertige Hose besticht mit klaren Linien und schweißableitender Dri-FIT-Technologie und bietet ultimativen Tragekomfort unterwegs.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Dark Smoke Grey
  • Style: HQ6970-010

Nike 24.7 ImpossiblySoft

€ 109,99

Unser ImpossiblySoft-Material ist außergewöhnlich weich und geschmeidig und sorgt den ganzen Tag über für Bewegungsfreiheit. Diese hochwertige Hose besticht mit klaren Linien und schweißableitender Dri-FIT-Technologie und bietet ultimativen Tragekomfort unterwegs.

Vorteile

  • Unser ImpossiblySoft-Material ist weich, bequem und elastisch. Du kannst es überall und bei allen Arten von Bewegungen tragen.
  • Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet, und ermöglicht so trockenen Tragekomfort.
  • Ein elastischer Bund mit integriertem Kordelzug sorgt für eine sichere Passform.
  • Die verdeckte Reißverschlusstasche in der rechten Tasche eignet sich zur Aufbewahrung kleiner Essentials.
  • Eine Tasche mit Reißverschluss hinten bietet sicheren Stauraum.

Produktinformationen

  • Aufhängeschlaufe links am Bund
  • Body: 51 % Polyester / 25 % Modal / 15 % Baumwolle / 9 % Elastan; Taschenbeutel: 100 % Baumwolle
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Dark Smoke Grey
  • Style: HQ6970-010

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 185 cm
    • Model trägt Größe 3XL bei einer Körpergröße von 188 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
    • Normale Länge: Reicht bis unter den Knöchel
    • Fällt groß aus. Wir empfehlen dir, eine Nummer kleiner zu bestellen
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (118)

4.6 Sterne

  • Sanslöst bekväma

    Mathias669082722

    Sköna bekväma byxor. Tunt tyg med sval känsla. Som det står i beskrivningen så är storlekarna i överkant, jag brukar ha XXL men XL satt perfekt på mig här.

  • The best

    Couch 75

    [This review was collected as part of a promotion.] So soft and fit great. Really nice pants!!!!!!!!!!!

    Produkt kostenlos erhalten bzw. im Rahmen einer Verlosung oder als Give-away oder im Gegenzug für einen Rabatt bewertet.
    #productsprovidedbynike

  • Short guy approved

    JPDAZ

    [This review was collected as part of a promotion.] I usually wear a M in most Nike bottoms but I got these in a S based off the Nike website. Glad I did they fit perfectly in the waist. I have a 30” inseam and these hit right at the ankle. Comfortable for lounging around but clean enough looking to wear with a polo and run errands or hit the driving range.

    Produkt kostenlos erhalten bzw. im Rahmen einer Verlosung oder als Give-away oder im Gegenzug für einen Rabatt bewertet.
    #productsprovidedbynike

Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT Hose (Herren)

Nike 24.7 ImpossiblySoft

€ 109,99

Vervollständige den Look

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Tragekomfort für den ganzen Tag

Eine neue Kollektion mit eleganten Looks und luxuriösem Tragegefühl.

"Letzten Endes möchten wir nur, dass ihr euch wohlfühlt."

– Aurélien Tchouaméni, 24.7-Fußballspieler

ImpossiblySoft

Dieses überarbeitete Doppelstrickmaterial kannst du jeden Tag ganz bequem tragen. Es besticht mit seinem unglaublich weichen Tragegefühl.

Luxuriöses Tragegefühl

Für Athlet:innen ist Performance Teil ihres Lebensgefühls. Da passt dieses superweiche Performance-Material mit seinem luxuriösen Tragegefühl perfekt ins Bild. Das ist Komfort auf höchstem Level.