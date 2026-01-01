Nike 2-teiliges Club-Set mit durchgehendem Reißverschluss (12–24 Monate, Baby)

Suchst du nach einer einfachen Möglichkeit, dein Kind mit bequemer Kleidung für den ganzen Tag auszustatten? Dann ist dieses zweiteilige Set aus weichem Fleece-Material genau die richtige Wahl. Die großzügig geschnittene Kapuzenjacke lässt sich leicht mit einem T-Shirt oder Tanktop kombinieren. Die dazu passende schmal zulaufende Hose hat einen elastischen Bund für eine bequeme, sichere Passform. Kombiniere das Set mit einem beliebigen Nike Oberteil, um einen vollständigen Look passend zu den Schuhen zu kreieren.

Gezeigte Farbe: Schwarz

Style: IB9015-010