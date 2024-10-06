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Nike 2-teiliges Club-Fleece-Set (Kleinkinder) - Schwarz

Nike

2-teiliges Club-Fleece-Set für Kleinkinder

€ 47,99
Schwarz
Dark Grey Heather
Cannon
Bright Spruce
Linen
Football Blue
Midnight Navy

Klarna An der Kasse verfügbar.

Bist du auf der Suche nach einer einfachen Möglichkeit, um deine Kinder in einem bequemen, lässigen Style auszustatten? Dann ist dieses zweiteilige Set aus weichem, warmem Fleece-Material die richtige Wahl für dich. Der Hoodie ist weit genug, damit du ihn leicht über einem T-Shirt oder Tanktop tragen kannst. Die dazu passende schmal zulaufende Hose hat einen elastischen Bund für eine bequeme Passform, die beim Spielen den ganzen Tag über bequem bleibt.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz
  • Style: FZ1860-010

Nike

€ 47,99

Bist du auf der Suche nach einer einfachen Möglichkeit, um deine Kinder in einem bequemen, lässigen Style auszustatten? Dann ist dieses zweiteilige Set aus weichem, warmem Fleece-Material die richtige Wahl für dich. Der Hoodie ist weit genug, damit du ihn leicht über einem T-Shirt oder Tanktop tragen kannst. Die dazu passende schmal zulaufende Hose hat einen elastischen Bund für eine bequeme Passform, die beim Spielen den ganzen Tag über bequem bleibt.

Produktinformationen

  • 60 % Baumwolle / 40 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz
  • Style: FZ1860-010

Größe und Passform

    • Model trägt Größe 3T bei einer Körpergröße von 97 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • Comfortable & Nice looking

    Mert290529508

    I bought the purple one for my 3 years old daughter. It is comfortable and looks great.

Nike 2-teiliges Club-Fleece-Set (Kleinkinder)

Nike

€ 47,99

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