Nike 2-teiliges Club-Fleece-Set (Kleinkinder)

Bist du auf der Suche nach einer einfachen Möglichkeit, um deine Kinder in einem bequemen, lässigen Style auszustatten? Dann ist dieses zweiteilige Set aus weichem, warmem Fleece-Material die richtige Wahl für dich. Der Hoodie ist weit genug, damit du ihn leicht über einem T-Shirt oder Tanktop tragen kannst. Die dazu passende schmal zulaufende Hose hat einen elastischen Bund für eine bequeme Passform, die beim Spielen den ganzen Tag über bequem bleibt.

Gezeigte Farbe: Schwarz

Style: FZ1860-010