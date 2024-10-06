Nike 2-teiliges Club-Fleece-Set (Kleinkinder)

Comfortable & Nice looking
Mert290529508
I bought the purple one for my 3 years old daughter. It is comfortable and looks great.
Klarna An der Kasse verfügbar.
Bist du auf der Suche nach einer einfachen Möglichkeit, um deine Kinder in einem bequemen, lässigen Style auszustatten? Dann ist dieses zweiteilige Set aus weichem, warmem Fleece-Material die richtige Wahl für dich. Der Hoodie ist weit genug, damit du ihn leicht über einem T-Shirt oder Tanktop tragen kannst. Die dazu passende schmal zulaufende Hose hat einen elastischen Bund für eine bequeme Passform, die beim Spielen den ganzen Tag über bequem bleibt.
Nike
Bist du auf der Suche nach einer einfachen Möglichkeit, um deine Kinder in einem bequemen, lässigen Style auszustatten? Dann ist dieses zweiteilige Set aus weichem, warmem Fleece-Material die richtige Wahl für dich. Der Hoodie ist weit genug, damit du ihn leicht über einem T-Shirt oder Tanktop tragen kannst. Die dazu passende schmal zulaufende Hose hat einen elastischen Bund für eine bequeme Passform, die beim Spielen den ganzen Tag über bequem bleibt.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
5 Sterne
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I bought the purple one for my 3 years old daughter. It is comfortable and looks great.
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