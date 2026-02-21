Nike 2-teiliges Club-Fleece-Set für Babys (12–24 Monate)

Nike tracksuit
Carolina160410038
Nice tracksuit but Size runs really small. Would say this was 12-18 months rather than 24 months! My sons 18 months and its tight and short by ankle!
Klarna An der Kasse verfügbar.
Bist du auf der Suche nach einer einfachen Möglichkeit, um deine Kinder in einem bequemen, lässigen Style auszustatten? Dann ist dieses zweiteilige Set aus weichem, warmem Fleece-Material die richtige Wahl für dich. Der Hoodie ist weit genug, damit du ihn leicht über einem T-Shirt oder Tanktop tragen kannst. Die dazu passende schmal zulaufende Hose hat einen elastischen Bund für eine bequeme Passform, die beim Spielen den ganzen Tag über bequem bleibt.
Nike
Bist du auf der Suche nach einer einfachen Möglichkeit, um deine Kinder in einem bequemen, lässigen Style auszustatten? Dann ist dieses zweiteilige Set aus weichem, warmem Fleece-Material die richtige Wahl für dich. Der Hoodie ist weit genug, damit du ihn leicht über einem T-Shirt oder Tanktop tragen kannst. Die dazu passende schmal zulaufende Hose hat einen elastischen Bund für eine bequeme Passform, die beim Spielen den ganzen Tag über bequem bleibt.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4 Sterne
Nike tracksuit
Carolina160410038
Nice tracksuit but Size runs really small. Would say this was 12-18 months rather than 24 months! My sons 18 months and its tight and short by ankle!
Linda
blamcab965345989
Mooie goede kwaliteit, ik ben zo blij 🙂
Nike