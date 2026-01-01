Zurück zur SucheNike Store City Stars (Phase 2)Geschlossen • Öffnet um 10:00CityStars Mallno.2260/2265HeliopolisCairo, Cairo, 11757, EG002 01066651676WegbeschreibungÖffnungszeitenMo - So: 10:00 - 00:00ServicesRückgabeinformationenDieser Store akzeptiert keine Rückgaben von Bestellungen über Nike.com oder die Nike App.Stores in der NäheStore-VerzeichnisNike Store Festival City (Partnered)Cairo Festival City Mallno.2/003Fifth SettlementCairo, Cairo, 11865, EGGeschlossen • Öffnet um 10:00Nike Store Almaza City Center (Partnered)Almaza City Center Mall - HeliopolisAl Maza AirportCairo, Cairo, 4472001, EGGeschlossen • Öffnet um 10:00NIKE OUTLET CAIRO ONE KATTAMAYA RINGBuilding 121 , Unit 01, One KattameyaMemaar Al Morshedy, Ring Road.Cairo, Caairo, 11936, EGGeschlossen • Öffnet um 10:00