Zurück zur SucheNike Serdika Mall (Partnered)Geöffnet • Schließt um 22:0048 Sytniakovo Blvd.1505 SofiaSofia, 1505, BG359897000261WegbeschreibungÖffnungszeitenMo - So: 10:00 - 22:00ServicesRückgabeinformationenDieser Store akzeptiert keine Rückgaben von Bestellungen über Nike.com oder die Nike App.Bra Fit by Nike FitEin Sport-BH muss gut sitzen und den nötigen Halt bieten. Finde deinen Sport-BH mit der richtigen Passform für deine Aktivitäten.Stores in der NäheStore-VerzeichnisNike Store Sofia Paradise Center (Partnered)100 Cherni Vrah Blvd - Paradise CenterSofia, 1407, BGGeöffnet • Schließt um 20:00Nike Outlet Mladost (Partnered)Okolovrasten pat 265Sofia, BU, 1000, BGGeöffnet • Schließt um 20:00Nike Store Plovdiv Mall (Partnered)8 Perushtitsa str.Plovdiv, 4002, BGGeöffnet • Schließt um 20:00