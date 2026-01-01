Nike Podium

Nike Podium

Geöffnet • Schließt um 22:00

2/F The Podium, 12 ADB Ave.,

Ortigas Center

Mandaluyong City, 1550, PH

+63 2 8281 6105

Wegbeschreibung

Öffnungszeiten

Mo - Do: 11:00 - 22:00
Fr - So: 10:00 - 22:00

Services

  • Bra Fit by Nike Fit

    Bra Fit by Nike Fit

    Ein Sport-BH muss gut sitzen und den nötigen Halt bieten. Finde deinen Sport-BH mit der richtigen Passform für deine Aktivitäten.

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