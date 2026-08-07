Zurück zur SucheNike Factory Store - CitadelGeöffnet • Schließt um 21:00Citadel Outlets100 Citadel Dr Suite 561Commerce, CA, 90040-1523, US3237201684WegbeschreibungÖffnungszeitenMo - So: 10:00 - 21:00Besondere ÖffnungszeitenDo., 6. Aug. - Mi., 12. Aug.: 10:00 - 21:00ServicesBestellung zur AbholungKaufe deine Lieblings-Styles online und hol sie im Store ab.Member haben mehr Vorteile.Neue Member erhalten 15 % Rabatt auf den ersten Kauf im Store* und alle Member Rewards. *Es gelten Ausnahmen.Nike ExpertsLass dich von unserem Expertenteam in Sekundenschnelle zu allen Fragen rund um die Themen Sport und Style beraten.Shoppingvorteile für MemberAls Member erwarten dich 60 Tage Praxistest und Rücksendung ohne Beleg für alle Artikel.Sale in den Nike Factory StoresDie Styles und Angebote, die du im Nike Factory Store findest, gibt es jetzt auch online.Sale in den Nike Factory StoresStores in der NäheStore-VerzeichnisNike Community Store - East LA4585 Whittier BlvdEast Los Angeles, CA, 90022-2432, USGeschlossen • Öffnet morgen um 10:00Nike Community Store - Watts9801 S Alameda StLos Angeles, CA, 90002-3158, USGeschlossen • Öffnet morgen um 10:00Nike Glendale837 Americana Way, Suite D11Glendale, CA, 91210-1509, USGeöffnet • Schließt um 21:00