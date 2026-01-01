Zurück zur SucheNIKE - Doha City CentreSchließt demnächst • Schließt um 22:00Umm Salal Mohammad, Ad Dawḩah, Qatar.DOHA, Doha, 00000, QA97444377987WegbeschreibungÖffnungszeitenMo - Mi: 10:00 - 22:00Do - Fr: 10:00 - 00:00Sa - So: 10:00 - 22:00ServicesRückgabeinformationenDieser Store akzeptiert keine Rückgaben von Bestellungen über Nike.com oder die Nike App.Bra Fit by Nike FitEin Sport-BH muss gut sitzen und den nötigen Halt bieten. Finde deinen Sport-BH mit der richtigen Passform für deine Aktivitäten.Stores in der NäheStore-VerzeichnisNIKE - Mall Of QatarAl Jahhaniya Interchange, Street 373Ar-RayyanDOHA, Doha, 00000, QASchließt demnächst • Schließt um 22:00NIKE OUTLET - AIRPORT RD, DOHAAL QADEM STREET, DOHADoha, Doha, 00000, QASchließt demnächst • Schließt um 22:00NIKE - MARASSI GALLERIA MALLshop 126 bldg 166 road 6403 block 264Diyar al Muharraq BahrainMARASSI GALLERIADiyar Al Muharraq, Muharraq, 246, BHSchließt demnächst • Schließt um 22:00