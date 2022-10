Eliud Kipchoges Traum, die 2-Stunden-Marke beim Marathon zu knacken, schien völlig verrückt zu sein. Aber als er am 12. Oktober 2019 mit 1:59:40 über die Ziellinie lief, bewies er, dass alles möglich ist, wenn man nur fest genug an sein Ziel glaubt.



Eliuds Erfolg im Jahr 2019 war das Ergebnis jahrelanger Vorbereitung: Als Teenager und mit Anfang 20 wurde er insgesamt 5 Mal Weltmeister über 5000 Meter. 2012 begann er mit dem Straßenlauf. Daraufhin siegte er 4 Mal in London und wurde 2016 Olympiasieger.



2017 startete er mit Nike seinen ersten Versuch, den Marathon unter 2 Stunden zu laufen. Daraus entstand der Dokumentarfilm Breaking2. Eliud verpasste sein Ziel an dem Tag um lediglich 26 Sekunden, aber sein Versuch und das, was er daraus lernte, halfen Eliud, sich seinen Traum zwei Jahre später doch noch zu erfüllen.



Scrolle nach unten, um mehr über die wissenschaftliche Grundlage, die Schuhe und die Menschen zu erfahren, die ihm halfen, der schnellste Marathonläufer der Geschichte zu werden.