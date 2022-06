10 einfache Yoga-Warm-up-Posen zur Förderung der Durchblutung

Die Beine-gegen-die-Wand-Pose wirkt regenerativ und ist im Yoga weit verbreitet. Diese aktive Dehnung verbessert den Blutfluss und die Blutzirkulation in deinen Waden und Füßen. Sie ist ideal für alle, die den ganzen Tag sitzen, denn dabei fließt das Blut von der Hüfte hin zum Oberkörper und zum Kopf.



Wenn es dir in den Beinen und im unteren Rücken an Beweglichkeit fehlt, kein Problem: Schnapp dir einfach einen Stuhl und leg eine Decke darauf. Leg dich dann in Rückenlage auf den Boden und platzier deine Waden auf dem Stuhl anstatt an der Wand.



Anleitung:

Komm vor einer Wand in Rückenlage. Bring deine Hüfte so nahe wie möglich an die Wand und wander mit deinen Füßen an der Wand hoch. Dein Körper nimmt eine "L"-Position ein. Die Arme befinden sich seitlich am Körper. Für mehr Unterstützung kannst du ein Kissen unter deinen unteren Rücken legen. Verweil in dieser Haltung für circa 10 Minuten. Atme ruhig ein und aus.