3 Methoden gegen Wundscheuern beim Workout

Wenn der Schweiß fließt und du dich beim Workout durch deine Wiederholungen arbeitest, entsteht ein unbeschreibliches Gefühl, auch wenn du gegen das Brennen ankämpfen musst. Aber es gibt ein anderes Brennen, das so irritierend sein kann, dass du vielleicht völlig auf Sport (und die damit verbundenen Vorteile) verzichtest. Wundreibung kann entstehen, wenn Feuchtigkeit und Reibung aufeinandertreffen. Sie verursacht ein Stechen und Brennen, deine Haut wird gerötet und wund – die gute Nachricht ist, dass dieses verbreitete Problem vermeidbar ist.

Wundreibung entsteht in der Regel an Körperstellen, die häufig aneinander reiben, wie deine Oberschenkel, Achselhöhlen oder Leistengegend. Es kommt zwar häufiger bei Menschen mit Übergewicht vor, aber Körper jeglicher Form und Größe können Schmerzen empfinden, speziell beim Sport und bei heißem Wetter. Wir haben jedoch ein paar Tipps für dich, wie du Wundreibung reduzieren oder sogar vollständig vermeiden kannst, damit du durchs Laufen, Radfahren und Wandern wieder zu deinem gesünderen Ich finden kannst.