3 Methoden gegen Wundscheuern beim Workout

3 Tipps, um Wundreibung beim Workout zu verhindern
Sport & Bewegung
Athlet:innen jeder Größe können unter Wundreibung leiden, aber mit den richtigen Techniken lässt sich der Schmerz vermeiden. Mit der richtigen Kleidung und Produkten gegen Wundreibung kannst du dich frei bewegen, ohne Angst vor Hautirritationen zu haben.
Wenn der Schweiß fließt und du dich beim Workout durch deine Wiederholungen arbeitest, entsteht ein unbeschreibliches Gefühl, auch wenn du gegen das Brennen ankämpfen musst. Aber es gibt ein anderes Brennen, das so irritierend sein kann, dass du vielleicht völlig auf Sport (und die damit verbundenen Vorteile) verzichtest. Wundreibung kann entstehen, wenn Feuchtigkeit und Reibung aufeinandertreffen. Sie verursacht ein Stechen und Brennen, deine Haut wird gerötet und wund – die gute Nachricht ist, dass dieses verbreitete Problem vermeidbar ist.
Wundreibung entsteht in der Regel an Körperstellen, die häufig aneinander reiben, wie deine Oberschenkel, Achselhöhlen oder Leistengegend. Es kommt zwar häufiger bei Menschen mit Übergewicht vor, aber Körper jeglicher Form und Größe können Schmerzen empfinden, speziell beim Sport und bei heißem Wetter. Wir haben jedoch ein paar Tipps für dich, wie du Wundreibung reduzieren oder sogar vollständig vermeiden kannst, damit du durchs Laufen, Radfahren und Wandern wieder zu deinem gesünderen Ich finden kannst.
Die 3 besten Tipps zur Vermeidung von Wundreibung
1.Wähle die richtige Kleidung und Ausrüstung
Zu empfehlen wäre Kleidung, die glatte Nähte hat und gut sitzt, damit sie nicht an deinem Körper reibt. Eine eng anliegende Passform ist ideal, speziell gegen Reibung an den Innenschenkeln. Zudem könntest du Materialien wählen, die feuchtigkeitsableitende Eigenschaften besitzen. Vermeide Baumwolle, die Schweiß absorbiert und so die Reibung weiter verstärkt. Wähle stattdessen Nike Dri-FIT-Materialien, die entwickelt wurden, um Feuchtigkeit für eine schnellere Verdunstung über das Material zu verteilen. Folgende Produkte könnten ebenfalls helfen:
- Ein Paar Leggings oder Shorts mit Kompressionsfutter. Kompressions-Tights, Leggings und Shorts mit Kompressionsfutter verhindern, dass deine Oberschenkel in Kontakt miteinander kommen, was gegen Wundreibung helfen kann. Sorge nur dafür, dass deine Haut trocken ist. Feuchtigkeitsableitende Materialien können dabei helfen, wie auch Puder und Deos.
- Feuchtigkeitsableitende Unterwäsche Der Leistenbereich ist häufig von Wundreibung betroffen, aber die meisten von uns denken nicht darüber nach, dort unten Performance-Ausrüstung zu tragen. Wenn deine Baumwoll-Unterwäsche Wundreibung im Leistenbereich verursacht, dann kannst du zu einem Paar aus einer synthetischen Materialmischung greifen, womit Flüssigkeit von deiner Haut weggeleitet wird.
- Ein perfekt sitzender Sport-BH. Die perfekte Passform ist ausschlaggebend, um Wundreibung unter den Armen zu vermeiden, speziell wenn du einen stützenden Sport-BH wählst, wie einen mit BH-Bügel. Achte darauf, dass du bequem zwei Finger zwischen die Träger und deine Schulter stecken kannst, und dass der BH an Ort und Stelle bleibt, wenn du deine Arme hebst. Vermeide Sport-BHs mit Nähten, die auf die Haut drücken, und wähle stattdessen weiche, aber dennoch haltbare Materialien. Wenn du deine BH-Größe nicht kennst, ist es sinnvoll, deine Maße zu bestimmen, bevor du online einen BH bestellst.
- Ein perfekt passendes Paar Schuhe: Wundreibung an der Fußrückseite passiert oft und kann zu schmerzhaften Blasen führen. Um das zu vermeiden, schau nach einem Paar Sneaker, das von Anfang an gut passt. Probiere sie am Abend an, wenn deine Füße am größten sind und trage dabei dieselben schweißableitenden Socken, die du beim Workout trägst. Dann mach einen Testlauf mit ihnen, um zu prüfen, ob sie an irgendeiner Stelle reiben.
2.Schmiere deine Haut ein
Cremes, Öle oder andere Hautprodukte können als Schutzschicht an den Stellen dienen, an denen es zu Reibungen kommt. Produkte wie Vaseline können eine glatte Oberfläche produzieren, die Reibungen reduziert. Es gibt auch besondere Sticks und Cremes gegen Reibungen, die ideal für unterwegs sind und im Tagesverlauf angewandt werden können. Vermeide parfümierte Produkte und aktive Bestandteile, die zu Hautirritationen führen.
3.Bleib cool und trocken
Training in Innenräumen mit Klimatisierung kann Reibungen vermeiden. Gleiches gilt, wenn du nach der Hälfte deines Workouts zu trockener Kleidung wechselst. Du kannst auch Deos und Puder probieren, um deine Haut in reibungsanfälligen Bereichen trocken zu halten.
Wundgeriebene Bereiche heilen
Versuch nicht, durch den Reibungsschmerz hindurch zu trainieren. Das ist ein Hautproblem, das dadurch nur noch schlimmer wird. Passe vielmehr deine Kleidung an, um Reibung zu vermeiden oder ziehe trockene Kleidung an. Wenn Reibungen zu intensiv werden, gibt es auch ein paar haushaltsübliche Hilfsmittel:
- Wende Salben wie A&D, Aloe vera, Kokosnussöl, Sheabutter oder Vaseline in betroffenen Bereichen an, bevor du ins Bett gehst.
- Wenn deine Haut juckt, wende Speisestärke in den betroffenen Bereichen an. Das kann auch gegen weitere Reibungen vorbeugen.
- Behandle die betroffenen Bereiche mit kühler Luft oder einem Eispack.
- Versuche, den Bereich nicht direkt zu berühren und trage weiche, locker sitzende Kleidung, bis der Bereich geheilt ist.
- Verwende keine Seife oder Lotion mit Duft- oder Wirkstoffen, die zu Hautirritationen führen können.
- Bis die Rötung verschwunden ist, vermeide Aktivitäten, die zu Reibungen führen.
Wann es Zeit ist, einen Arzt aufzusuchen
Wundreibung, unter Dermatologen auch als Intertrigo bekannt, ist eine Hauterkrankung, die sich ohne Behandlung verschlimmern und zu Blasen, Geschwüren und sogar Blutungen führen kann. In den meisten Fällen kann man Entzündungen selbst behandeln. Aber wenn die Entzündung nicht abschwillt, kann sie bakteriellen Wuchs und Pilzwuchs begünstigen. Wenn der Schmerz sehr intensiv wird oder du dir Sorgen um Infektionen machst, wende dich an deinen Hausarzt/deine Hausärztin oder Dermatolog:in. Du kannst dir antibiotische oder antifungielle Behandlungen verschreiben lassen.
Häufig gestellte Fragen
Wie vermeiden Läufer:innen Wundreibung?
Läufer:innen tragen oft enge Kleidung wie Kompressions-Tights oder Bänder um die Schenkel gegen Reibung. Einige Läufer:innen nutzen auch Salben oder Puder als Vorsichtsmaßnahmen. Es ist wichtig, die richtige Kleidung zu tragen. Also achte darauf, dass du Materialien wählst, die kühl, trocken und bequem halten, damit du reibungslos laufen kannst.
Kann ein Deo Wundreibungen vermeiden?
Wenn du schweißhemmende Deodorants verwendest, kann das die Haut trocken halten und so Reibungen vermeiden. Du kannst Deo auch in anderen Bereichen außer den Achseln verwenden, z. B. dem Schenkelinnenbereich. Wenn dir das hilft, ist das eine günstigere Alternative gegenüber Produkten speziell gegen Reibungen.