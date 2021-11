So steigerst du deine Ausdauer mit einem Superset-Workout

Bei Drop-Sets führst du dieselbe Übung zweimal hintereinander durch. Der einzige Unterschied bei dieser Methode ist, dass du die Gewichte fallen lässt. Vielleicht kennst du den Ausdruck "so viele Wiederholungen wie möglich" oder "Trainieren bis zum Umfallen" — dieser Gedanke steckt auch hier dahinter.



Da du nach dem ersten Set vermutlich erschöpft bist, kannst du das Gewicht fallen lassen und hast mehr Kraft zum Weitermachen. Das ist eine wirksame Methode, um deine Ausdauer zu verbessern.



Beim Bodybuilding sind Drop-Sets die Supersets, die am häufigsten genutzt werden. Das erste Mal wurden sie in einem Bodybuilding-Magazin namens Body Culture in den 1940er Jahren erwähnt.



In einer 2018 im Journal of Sports Medicine and Physical Fitness veröffentlichten Studie wurde die Wirksamkeit von Drop-Sets für den Muskelaufbau untersucht. Die Teilnehmer:innen wurden in zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine Gruppe führte Trizeps-Drop-Sets durch, die andere konventionelle Sets.



Nach sechs Wochen hatten sich in beiden Gruppen die Größe und Kraft des Trizeps verbessert. Die Teilnehmer:innen in der Drop-Set-Gruppe wiesen minimal bessere Ergebnisse auf, doch diese waren statistisch nicht signifikant. Der Vorteil hingegen ist bedeutend, wenn man bedenkt, dass Workouts mit Drop-Sets viel weniger Zeit in Anspruch nehmen.