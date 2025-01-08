3 mögliche Vorteile von Blaulichtbrillen

3 mögliche Vorteile von Brillen mit Blaulichtfilter
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Ärzt:innen erklären, wie eine Schutzbrille die Augen entlasten kann.
In der heutigen Welt ist es unmöglich, Bildschirme zu vermeiden. Somit ist es auch praktisch unmöglich, blauem Licht zu entkommen. Sind wir dieser Art von Licht jedoch zu stark ausgesetzt, kann das zu Augenbeschwerden wie Trockenheit, vorübergehender unscharfer Sicht und Lichtempfindlichkeit führen. Eine Umfrage des Vision Council aus dem Jahr 2022 ergab, dass 80 Prozent der Befragten über Symptome einer digitalen Überanstrengung der Augen berichteten. Eine Brille mit Blaulichtfilter kann in diesem Fall zum Schutz der Augen beitragen.
Blaulichtbrillen wurden speziell entwickelt, um vor dieser Art von Licht zu schützen, was Symptome einer Überanstrengung der Augen durch digitale Bildschirme verhindern kann.
Was ist blaues Licht?
Blaues Licht wird von digitalen Geräten wie Smartphones, Tablets, Laptops und Fernsehern, aber auch von Leuchtstoffröhren, Kompaktleuchtstofflampen und LED-Leuchten ausgestrahlt. Die Hauptquelle von blauem Licht ist laut der American Academy of Ophthalmology jedoch die Sonne.
Blaues Licht, auch hochenergetisches sichtbares Licht genannt, ist Teil des sichtbaren Lichtspektrums, erklärt Dr. Brian Boxer Wachler, Augenarzt und Augenchirurg am Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles. Das Akronym ROYGBIV steht für die Farben Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo und Violett. Wachler erinnert daran, dass alle diese Farben sich im sichtbaren Lichtspektrum befinden. Das bedeutet, dass sie Teil des elektromagnetischen Spektrums sind, das vom menschlichen Auge wahrgenommen werden kann.
Wenn sich sichtbares Licht ausbreitet, trennen sich die Wellenlängen und variieren in ihrer Größe, was dazu führt, dass wir unterschiedliche Farben wahrnehmen. "Der blaue Teil des Lichtspektrums gilt als kurzwellig und reicht von 400 bis 500 Nanometer", erklärt Tatevik Movsisyan, Optikerin und klinische Assistenzprofessorin am College of Optometry der Ohio State University.
Ist blaues Licht schädlich für die Augen?
Technisch gesehen nicht, aber es wirkt sich dennoch auf die Augen und möglicherweise auch auf die allgemeine Gesundheit aus.
"In Tierversuchen hat sich diese [kurze] Wellenlänge als toxisch für die Netzhaut oder den hinteren Teil des Auges erwiesen. Bislang gibt es aber keine Beweise dafür, dass blaues Licht tatsächlich auch Schäden an der menschlichen Netzhaut verursacht", sagt Movsisyan.
Die Forschung ist zwar noch nicht abgeschlossen, aber eine wissenschaftliche Studie aus dem Jahr 2022 ergab, dass künstliches blaues Licht keine signifikanten Auswirkungen auf die Gesundheit der Augen hat. Laut AAO gibt es nach derzeitigem Kenntnisstand auch keinen signifikanten Zusammenhang zwischen blauem Licht und Schäden an der menschlichen Netzhaut sowie der altersbedingten Makuladegeneration.
Die Exposition gegenüber blauem Licht kann sogar positive Auswirkungen haben. So zeigte eine systematische Übersichtsarbeit aus dem Jahr 2022, dass bei Athlet:innen, die blauem Licht ausgesetzt waren, verschiedene positive Auswirkungen festgestellt werden konnten, wie etwa eine verbesserte kognitive Leistung, erhöhte Wachsamkeit und verbesserte Reaktionszeiten.
Blaues Licht und Schlafstörungen
Übermäßige Bildschirmnutzung vor dem Schlafengehen kann die Schlafqualität beeinträchtigen. "Das blaue Licht von elektronischen Geräten schadet zwar den Augen nicht, aber es kann den Schlaf beeinträchtigen, weil es die Melatoninausschüttung stört", so Boxer Wachler.
Melatonin ist ein Hormon, das vom Gehirn als Reaktion auf Dunkelheit produziert wird, um das Gefühl von Schläfrigkeit zu fördern. Außerdem hilft es bei der Regulierung der inneren Uhr des Körpers (zirkadiane Rhythmen), so die National Institutes of Health. Die Optikerin Jennifer Tsai erklärt, dass das von digitalen Geräten ausgestrahlte blaue Licht den natürlichen zirkadianen Rhythmus des Körpers stören kann, indem es ihn glauben lässt, es sei noch Tag. Dadurch wird das Einschlafen erschwert und letztlich die Schlafqualität beeinträchtigt. (Menschen, die nachts arbeiten, haben natürlich einen anderen Schlafrhythmus.)
Eine 2019 in der Fachzeitschrift Chronobiology International veröffentlichte Übersichtsarbeit, die den Zusammenhang zwischen Lichtexposition und zirkadianem Rhythmus untersuchte, kam zu dem Ergebnis, dass eine zweistündige Blaulichtexposition am Abend ausreicht, die Melatoninproduktion zu unterdrücken. Und auch eine sportmedizinische Studie, die 2022 in der Fachzeitschrift Frontiers in Physiology erschien, zeigte, dass blaues Licht sowohl die Schlafqualität als auch die Schlafdauer beeinträchtigen kann.
Vorteile von Blaulichtbrillen
Je mehr alltägliche Aufgaben digital erledigt werden, desto anfälliger werden Menschen für Symptome, die mit übermäßiger Bildschirmnutzung verbunden sind. Hier erfährst du, wie du mit einer Blaulichtfilterbrille eine Überanstrengung der Augen verhindern und abends leichter zur Ruhe zu kommen kannst.
1.Gesunder Schlaf
Das Beste, was du vor dem Schlafengehen tun kannst, ist natürlich, deine elektrischen Geräte ganz auszuschalten. Mit einer Blaulichtfilterbrille kannst du jedoch möglicherweise auch vor dem Schlafen noch auf einen Bildschirm schauen – und das ohne deine Schlafqualität negativ zu beeinflussen. "Untersuchungen haben gezeigt, dass Blaulichtfilterbrillen den Schlaf verbessern können", sagt Boxer Wachler.
Laut einer Übersichtsarbeit aus dem Jahr 2021 in der Zeitschrift Chronobiology International können Brillen mit Blaulichtfilter die Schlaflatenz (also die Zeit, die eine Person benötigt, um einzuschlafen) bei Menschen mit Schlafstörungen, Jetlag oder unregelmäßigen Arbeitszeiten verkürzen.
2.Geringere Lichtempfindlichkeit
"Das künstliche blaue Licht von elektronischen Geräten kann Kopfschmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten und Lichtempfindlichkeit verursachen", erklärt Tsai.
"Normalerweise würden wir im Freien eine Sonnenbrille tragen, um diesen Effekt abzuschwächen, da Sonnenlicht ja auch blaues Licht abstrahlt", sagt sie. "In Innenräumen sind unsere Augen jedoch weiterhin dem blauen Licht von Bildschirmen ausgesetzt, was sie lichtempfindlicher macht."
Brillen mit Blaulichtfilter beugen aber nicht unbedingt einer Überlastung der Augen vor. Laut einer randomisierten, kontrollierten Studie, die 2021 im American Journal of Ophthalmology veröffentlicht wurde, scheinen Brillen mit Blaulichtfilter die Symptome der Augenermüdung nach zwei Stunden Computerarbeit weder zu verhindern noch zu lindern.
"Manchmal denken die Leute, dass blaues Licht für überanstrengte Augen oder das Computer Vision Syndrom verantwortlich ist. Das ist jedoch nicht der Fall", meint Boxer Wachler. "Die Ursache dieser Beschwerden ist schlichtweg die übermäßige Nutzung elektronischer Geräte. Wenn man sich nämlich länger auf etwas in der Nähe konzentriert, blinzelt man 30 Prozent weniger als normal."
Obwohl blaues Licht also nicht die eigentliche Ursache für die Überanstrengung der Augen bei der Bildschirmnutzung ist, können Blaulichtfilterbrillen bei Symptomen im Zusammenhang mit Lichtempfindlichkeit helfen.
3.Weniger Augentrockenheit
Wer stundenlang auf Bildschirme starrt, blinzelt weniger, was laut Tsai dazu führen kann, dass nicht genügend Tränenflüssigkeit produziert wird. Und das wiederum kann trockene Augen (Rötung, Brennen oder Tränen) verursachen.
"[Brillen mit] Blaulichtfilter können Blendung und Lichtempfindlichkeit reduzieren und so dafür sorgen, dass die Augen weniger belastet werden und mehr geblinzelt wird", sagt sie.
Laut einer klein angelegten Studie von 2016 konnten Erwachsene mit trockenen Augen ihre Sehschärfe verbessern, indem sie eine Brille mit Gläsern trugen, die 50 % des blauen Lichts blockierten. Zum Verständnis: Sehschärfe beschreibt, wie klar bzw. scharf etwas gesehen wird, so die American Optometric Association.
Tipps für den Kauf einer Blaulichtbrille
Wer sich für eine Blaulichtbrille interessiert, sollte laut Tsai eine Brille wählen, die den gesamten Bereich des blauen Lichts von 410 bis 460 Nanometern filtert. Brillen mit orange- oder bernsteinfarbener Tönung blockieren mehr blaues Licht als klare Gläser – wenn nicht sogar das gesamte blaue Licht.
"Es ist wichtig, daran zu denken, dass Brillen mit Blaulichtfilter nicht unbedingt auch eine UV-Beschichtung haben", erklärt sie. "Um den UV-Schutz zu gewährleisten, sollte die Brille eine UV-Beschichtung haben."
Wenn du dir nicht sicher bist, ob deine Brille blaues Licht blockiert, solltest du laut Tsai einen Termin bei einer Optikerin bzw. einem Optiker vereinbaren. "Dort gibt es in der Regel Spektralgeräte, mit denen man die Eigenschaften der Brille testen kann", sagt sie.
Wann du eine Blaulichtfilterbrille tragen solltest
Ob du eine Brille mit Blaulichtfilter trägst oder nicht, bleibt ganz dir überlassen. "Ich erkläre meinen Patient:innen, dass es zumindest keinerlei Nachteile gibt und die Brille an einem langen Tag am Bildschirm bei Lichtempfindlichkeit helfen kann", so Tsai. "Wenn man sich also für eine Brille mit Blaulichtfilter entscheidet, sollte man sie immer dann tragen, wenn man auf einen Bildschirm schaut, also zum Beispiel beim Arbeiten am Computer, beim Scrollen auf dem Handy oder beim Lesen auf dem Tablet."
Boxer erklärt, dass man das blaue Licht aller elektronischen Geräte ausschalten kann, indem man unter "Einstellungen" auf "Anzeige" geht und dort den Nachtmodus auswählt. "Dein Handy bzw. Computer strahlt dann kein blaues Licht mehr ab. Zwar haben die Bildschirme dann einen leichten Orangestich, aber die meisten Menschen gewöhnen sich daran."
Außerdem wird empfohlen, häufige Pausen für die Augen einzulegen. "Ich empfehle die 20-20-Regel, bei der man alle 20 Minuten, die man vor dem Bildschirm verbringt, für 20 Sekunden die Augen schließt. Eine andere Variante ist die 20-20-20-Regel, bei der man sich alle 20 Minuten 20 Sekunden Zeit nimmt, um vom Bildschirm wegzuschauen, auf etwas, das etwa 20 Fuß (ca. 6 Meter) entfernt ist.
"Eine gründliche Untersuchung kann Aufschluss darüber geben, ob eine verschreibungspflichtige Brille notwendig ist oder ob es vorteilhaft wäre, die Brille zu entspiegeln, wodurch bereits ein Teil des blauen Lichts blockiert wird", sagt sie. Falls du dir unsicher bist, sprichst du am besten mit deiner Augenärztin bzw. deinem Augenarzt darüber, ob eine Brille mit Blaulichtfilter sinnvoll für dich ist.
Text: Amy Capetta