5 coole Outfits mit Beanies von Nike
Stylingtipps
Du bist dir nicht sicher, wie du bei kaltem Wetter eine Beanie am besten stylst? Dann bist du hier richtig.
Wenn die Temperaturen sinken, ist es an der Zeit, deine Lieblingsstücke für Herbst und Winter aus den Tiefen deines Kleiderschranks zu holen. Du bist etwas aus der Übung, was das richtige Styling für den Winter angeht, und suchst nach dem letzten Schliff für deine Kombi aus Jacke und Jogginghose? Dann liegst du mit Accessoires wie einem Schal, Handschuhen und Beanies genau richtig. Egal, ob du schnell am Kopf oder an den Ohren frierst oder einfach warme Stricklooks liebst, eine Beanie ist stilvoll und praktisch.
Wenn du coole, lässige Outfits mit Beanies zusammenstellen möchtest, überleg dir zunächst, welchen Vibe du versprühen möchtest. Soll die Beanie beispielsweise dein Outfit gut abrunden oder ein Statement setzen (z. B. mit Muster und Bommel)?
Hier findest du fünf Outfits mit Beanies von Nike, die du entspannt im Büro oder auf dem Trail tragen kannst.
5 Outfits mit Beanies von Nike
1. Mit Smart Casual-Outfits liegst du immer richtig
Beanies sind nicht nur für Streetwear-Looks ideal. Eine Beanie mit Bündchen ist besonders an kühlen Tagen eine clevere Ergänzung zu jedem legeren Outfit. Beanies lassen sich hervorragend mit einem eng anliegenden Kleid, einer offenen Jacke mit durchgehendem Reißverschluss und High-Top-Sneakern kombinieren. Die Jacke, die Beanie und die gemütlichen Sneaker halten dich warm, während das Midikleid mit Beinschlitz deinem Outfit das gewisse Etwas verleiht. Mach diesen Look mit goldenen Creolen oder einer dezenten Halskette zu etwas Besonderem.
2. Bereit für den Game Day
Wenn du zu einem Spiel, Match oder Wettkampf gehst, muss dein Outfit etwas hermachen und vor allem bequem sein. Eine kuschelige Strick-Beanie mit einer schlichten Jogginghose beispielsweise hält deine Beine warm, während du vielleicht auf einer kalten Bank sitzt. Dazu kannst du ein eng anliegendes Tanktop oder ein langärmliges T-Shirt mit einem Trikot mit Knöpfen kombinieren. Deinen Game Day-Look kannst du mit silbernen Halsketten und klobigen Ringen abrunden.
3. Schlichter Batiklook
Manchmal ist weniger mehr. Du hast jede Menge Möglichkeiten, um einer schlichten Kombi einen besonderen Touch zu verleihen. Egal, ob du den Tag zu Hause verbringen oder dich mit Freund:innen zum Kaffee treffen möchtest. Beispielsweise könntest du zu deiner Lieblingshose mit grauem T-Shirt eine auffällige Beanie kombinieren, die für Farbakzente sorgt. Die Beanie aus 50 Prozent recycelten Polyesterfasern ist das Statementteil dieses Alltagslooks. Runde diese Kombi mit robusten Schnürschuhen aus Leder ab, um einen markanten (aber praktischen) Look zu kreieren.
4. Mühelos kuschelig
Der Winter schreit förmlich nach einem Pullover und es gibt noch ein weiteres unverzichtbares Kleidungsstück für kaltes Wetter. Mit unserer Beanie mit abnehmbaren Bommeln kannst du den Look an dein Gesamtoutfit anpassen. Ein Oversize-Pullover mit Rundhalsausschnitt über einem Longline Sport-BH und einer relaxten Jogginghose versprüht kuschelige Vibes zu jedem Anlass. Mit coolen Schuhen kannst du dich mühelos durch die Stadt oder auf jedem Trail bewegen. Option: Deine Lieblingshandschuhe runden diesen warmen Look perfekt ab.
5. Kuschelig warm auf dem Trail
Wenn du einen Look für eine entspannte Wanderung zusammenstellst, kombiniere eine Beanie im Batiklook mit einer funktionalen Cargohose speziell für den Trail. Trag dazu ein kurzärmeliges Shirt aus schwerem, hochwertigem Material, das Feuchtigkeit ableitet, wenn du auf dem Trail ins Schwitzen kommst. Kombiniere dazu eine helle Beanie mit Bündchen, um deinem Outdooroutfit einen besonderen Touch zu verleihen. Runde den Look mit einer auffälligen Crossbody-Wandertasche oder einer Gürteltasche ab, um mehr Platz für all deine Snacks, kompakte Ausrüstung und dein Telefon zu haben.
Text: Gabrielle Kassel