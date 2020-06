Selbstgespräche auf andere Art

Du selbst bist dein bester Verbündeter.

Du bist nicht allein: Jeder führt Selbstgespräche im Kopf. Und das kannst du für dich nutzen. "Wenn dir diese leise Stimme die richtigen Dinge sagt, ist das gut für dein Selbstvertrauen. Wenn sie dir das Falsche sagt, geht genau dieses Selbstvertrauen verloren", erklärt Angela Duckworth, Professorin an der University of Pennsylvania und Autorin von "Grit: The Power and Passion of Perseverance". Wir haben ein paar Tipps für dich, wie du dein Durchhaltevermögen mit den richtigen Selbstgesprächen stärkst und dich so besser für Herausforderungen jeder Art wappnest.