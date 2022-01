Warum Radfahren gegen Knieschmerzen hilft

Radfahren garantiert Flexibilität

Wer unter Knieschmerzen leidet, sollte nach Sportarten suchen, die die Gelenke trainieren und sich flexibel steuern lassen. Schmerzen können an manchen Tagen größer sein als an anderen, daher musst du die Möglichkeit haben, das Training flexibel anzupassen. So kannst du die Intensität zum Beispiel an Tagen mit mehr Schmerzen herunterfahren. Oder du trainierst etwas intensiver, wenn die Schmerzen erträglich sind.



Beim Radfahren kannst du die Intensität ganz individuell steuern. Wähle zum Beispiel die passende Strecke oder modifiziere die Auswirkungen auf deine Knie über das Fahrrad selbst.



Wenn deine Beine eine Pause brauchen, lass das Rad einfach eine Weile rollen. Oder wähle einen niedrigeren Gang, um weniger stark in die Pedale treten zu müssen. Aber egal, ob du Gas gibst oder es langsam angehen lässt: Du musst deine schmerzenden Knie immer strecken, und das macht sie beweglicher. Trainiere einfach so, wie es für dich am besten ist.