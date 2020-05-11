Mehr Selbstbewusstsein für Kinder

"Vergiss nie das Wichtigste: den Spaß!", betont Julia. Nach einer Verletzung musste sie ihre Karriere als Semi-Profifußballerin an den Nagel hängen und entdeckte ihre Begeisterung für das Coaching. Jetzt will sie Kids aktiv halten und ganze Familien trainieren. Ganz nach dem Motto: Positiv bleiben, gemeinsam lachen.



Kinder anzufeuern und ihre Siege zu feiern, ist besonders wichtig für ihr Selbstbewusstsein. Julia erklärt das so: "Kinder, die mit ihren Eltern Sport machen und stolz darauf sind, bauen so mehr Selbstbewusstsein auf." Wir wissen, dass du bereits ihr größter Fan bist. Aber in Sachen Sport muss man noch lauter jubeln, ihnen auf die Schulter klopfen und ihre Erfolge noch mehr als sonst feiern.