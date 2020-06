Mehr Selbstbewusstsein für Kinder

Durch positive Verstärkung bekommen Kinder Spaß am Sport.

Es kann schwierig sein, Kinder zu Aktivitäten zu motivieren, wenn man nicht rausgehen kann. Darum haben wir das Team von Nike Made to Play gefragt, wie man Kids mit den 6 Cs des Coaching vom Sofa bekommt. Unsere Made To Play-Coaches motivieren 17 Millionen Kinder weltweit. Sie wissen, was zu tun ist. Diese Woche ist Julia Winkler an der Reihe. Sie ist Coach für Berlin Kickt. Ihr Thema: Selbstbewusstsein.