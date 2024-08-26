Die Nike Essentials für eine leichte Wanderausrüstung

Egal, ob du ein paar Kilometer von deinem Auto zum Campingplatz zurücklegst oder eine mehrtägige Wanderung unternimmst, das Gewicht deines Rucksacks ist ein wichtiger Faktor, wenn es darum geht, deine Energie aufrechtzuerhalten – ganz zu schweigen von deiner Stimmung. Laut einer Studie bestimmen Platzierung und Gewicht des Rucksacks auch, welche Muskeln du aktivierst und wie gut du dich bewegst.

Da es wichtig ist, dass der Rucksack ein optimales Gewicht hat und gut sitzt, sollten unbedingt ultraleichte Gegenstände für Rucksacktouren gewählt werden. Das gilt auch für deine Kleidung und deine Schuhe. Hier findest du die besten leichten Nike Produkte für eine komplette Backpacking-Ausrüstung