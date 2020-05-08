Workouts für Kinder zu Hause

Kinder zu Hause coachen
Bewegung
Letzte Aktualisierung: 26. Mai 2020
Von Nike Training
Mit diesen 6 Tipps fürs Coaching bleiben Kinder aktiv.
Inzwischen kann dir in Sachen Home-Workout keiner mehr etwas vormachen. Damit du weiterhin motiviert bleibst, helfen wir dir mit Made to Play, deine Kids zu coachen, damit sie gesünder und glücklicher leben, auch wenn sie mehr Zeit zu Hause verbringen müssen. Lies dir die folgenden sechs Tipps zum Coaching von Kindern durch und erfahre, wie Nike mit Made to Play 16 Millionen Kinder auf der ganzen Welt zu mehr Bewegung animiert.
- Selbstvertrauen stärken
Stärke das Selbstvertrauen der Kids, indem du ihnen nach dem Workout Feedback zu ihren Leistungen und Erfolgen gibst. Wie wäre es, wenn du eine Tabelle am Kühlschrank anbringst, in der du goldene Sterne für gute Leistungen vergibst?
- Zu Beiträgen ermutigen
Vergib Rollen und lass die Kids Verantwortung übernehmen, damit sie das Gefühl haben, einen Beitrag leisten zu können. Wechsle mit Spielen und Übungen ab, damit sie sich mehr einbringen und weniger Zeit auf der Bank verbringen müssen.
- Feiere sie!
Sprich ihnen nicht nur für ihre Erfolge, sondern auch für ihren Einsatz, ihr Durchhaltevermögen, ihre Mitarbeit und ihren Teamgeist Lob aus. Motiviere sie mit einem High Five oder indem du ihnen auf die Schulter klopfst, auch wenn es einmal nicht so gut geklappt hat.
- Wähle dein eigenes Abenteuer
Stell Fragen und lass sie Entscheidungen treffen oder einen Tag lang die Verantwortung übernehmen. Erlaube ihnen, Trainingsroutinen zu entwickeln, Tänze zu erfinden oder Team-Challenges festzulegen, die gemeinsam absolviert werden müssen.
- Klare Anweisungen geben
Halte dich an die 80/20-Regel. Verbringe 20 Prozent deiner Session damit, das Workout zu erklären, und 80 Prozent mit aktiver Bewegung. Frag sie, wie es ihnen auf einer Skala von 1 bis 5 geht und pass die Workouts entsprechend an.
- Verbunden bleiben
Setzt euch nach den Workouts zusammen. Die Kids sollen das Gespräch führen. Halte keine Vorträge, sondern sorg für einen konstruktiven Dialog.
Unsere Made to Play Coaches können dich mit Tipps und Ratschlägen zu den oben aufgeführten Punkten unterstützen.
Unsere Made to Play Coaches können dich mit Tipps und Ratschlägen zu den oben aufgeführten Punkten unterstützen.