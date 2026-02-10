Jordan Brand und Levi's launchen neue Air Jordan 3 Colorways und eine Bekleidungskollektion

Jordan Brand und Levi's bringen gemeinsam neue Air Jordan 3-Styles und eine Bekleidungskollektion auf den Markt
Produktneuheiten
Die neueste Zusammenarbeit des einzigartigen Duos feiert ihren starken Einfluss auf Style, Sport und Popkultur.
- Zur neuesten Zusammenarbeit von Jordan Brand und Levi's gehören Schuhe und Bekleidung, die Sportkultur mit Streetstyle verbinden und das Erbe der Marken ehren.
- Im Mittelpunkt der Collaboration steht der neu interpretierte Air Jordan 3 mit vier einzigartigen Farbgebungen, die eine Hommage an verschiedene Communitys und historische Momente in Mode, Sport und Popkultur darstellen.
- Die zugehörige Bekleidungskollektion zählt neun auffällige Stücke – von Jacken bis hin zu Trikots – mit einzigartigen Designelementen, die für Nostalgie sorgen.
- Die neuen Jordan Brand x Levi's-Modelle sind ab dem 24. Januar 2026 erhältlich.
Jordan Brand und Levi's haben sich für eine neue Schuh- und Bekleidungskollektion zusammengeschlossen. Die Zusammenarbeit verbindet Sport mit Style und ehrt die gemeinsame Geschichte der Marken, die von Künstler:innen und Sportler:innen gleichermaßen geschätzt wird. Die Kollektion mit ihrer Neuinterpretation klassischer Designs – darunter der Air Jordan 3 – steckt voller Nostalgie für die 90er-Jahre und verbindet die Geschichte von Levi's als einen der ersten führenden Denim-Hersteller mit dem Erbe der Jordan Brand im Bereich Basketball und Streetwear.
"Jordan Brand und Levi's sind mehr als nur Ikonen in Mode und Sport – sie haben kulturelle Führungsrollen, die nach wie vor den Standard für Kreativität und Selbstausdruck setzen", sagt Nico Fearn, Jordan Brand GM of Energy.
Im Mittelpunkt der Kollektion steht eine Neuinterpretation des Air Jordan 3 in mehreren einzigartigen Designs, die verschiedene Communitys und bekannte Momente aus der Geschichte beider Marken feiern. Die vier Farbgebungen sind:
- Rigid: ein auffälliges Design mit hochwertigen Indigo-Denim-Einsätzen und unverkennbarem Elefanten-Print in Schwarz
- Black: ein eleganter, monochromer Look in genarbtem schwarzem Leder mit schwarzen Denim-Einsätzen und einem innovativen bestickten Fersenstück in schwarzem Denim mit Nike Air-Branding
- Year of the Horse: eine Hommage an den Mondkalender mit Elementen wie ungebleichtem, steifem Ecru-Denim und hochwertigen Ponyfell-Einsätzen
- LA Exclusive: ein Design, das von genarbtem Leder und blauen Denim-Akzenten definiert ist
"Die Neuinterpretation des Air Jordan 3, einer der legendärsten Styles in der Geschichte der Sneaker, durch die Linse von Levi's hat es uns ermöglicht, etwas zu schaffen, das die tiefe Verbindung beider Marken zu so vielen Subkulturen feiert", sagt Leo Gamboa, VP Collaborations bei Levi's.
Die Begeisterung rund um die Kollektion wurde größtenteils durch eine Kampagne mit legendären Künstler:innen und Sportler:innen ausgelöst, die in einzigartiger Verbindung zu den Marken stehen. Dazu gehören der Filmemacher Spike Lee, der dazu beigetragen hat, die Levi's-Kampagne „Button Your Fly“ aus den frühen 90er-Jahren zum Leben zu erwecken und sie für immer in der Popkultur zu verankern, und der Eimertrommler Jay Wright, dessen Vater Larry Wright in der ursprünglichen Kampagne zu sehen war.
Die Kollektion umfasst nicht nur Schuhe, sondern auch Bekleidung: mit neun auffälligen, vielseitigen Stücken, darunter ein T-Shirt, das die ursprüngliche „Button Your Fly“-Grafik neu interpretiert und Sports- und Streetwear mit klassischen Elementen verbindet, die sowohl für die Marken als auch für Sportkultur stehen.
Zu den Jacken gehört die Jordan Brand x Levi's Pinnacle College-Jacke, ein markanter Look für alle, für die sich etwas mehr wünschen. Sie besteht aus Melton-Wolle mit Lederärmeln, gestepptem Satinfutter und einem Patch, der einen Cowboy beim Bullenreiten zeigt – eine klare Anspielung auf Michael Jordans Vergangenheit bei den Chicago Bulls.
Zu den weiteren Jacken gehören eine kurze Truckerjacke aus schwarzem Demin im Washed-Look mit weiter Passform und einem übergroßen Wings-Logo auf der Rückseite, eine Overshirt-Jacke in verwaschener Indigo-Denim-Waschung mit charakteristischen Levi's-Details in Leder und Weizengold sowie eine kuschelige Fleece-Kapuzenjacke in schwarzer Vintage-Waschung mit Zwei-Wege-Reißverschluss und Grafiken, die beide Marken repräsentieren.
Weitere Denim-Artikel sind eine schwarze Baggy-Jeans, die vom Levi's 578-Stil inspiriert ist, mit einer verlängerten Beininnenlänge und extra-lockere Denim-Shorts mit tiefen Falten in einer verwaschenen Indigo-Waschung.
Zur Kollektion gehören auch eine Denim-Cap mit Air Jordan Stickerei, einem roten Etikett am Schirm und Nike Air-Beschlägen in Antique Brass sowie ein kurzes, weites American Football-Trikot mit kontrastierenden matten und glänzenden roten Einsätzen und einem Nike x Levi's Jock-Tag.
"Von der Denim-Konstruktion bis zur College-Jacke, die an MJs Zeit bei den Bulls erinnert, steht jedes Stück in dieser Kollektion für die gemeinsame Größe, die sowohl in der Geschichte von Levi's als auch der von Jordan präsent ist – eine Größe, die seit Generationen geliebt wird", sagt Gamboa.
Die vier exklusiven Jordan Brand x Levi's Air Jordan 3-Designs wurden Ende Januar 2026 bis Anfang Februar vorgestellt. Die Kollektion wurde am 24. Januar 2026 in China mit der Farbgebung "Year of the Horse" eingeführt, bevor sie am 30. Januar in Japan und Korea auf den Markt kam. Die Farbgebungen "Black" und "Rigid" sowie die gesamte Bekleidungskollektion wurden am 5. Februar exklusiv in San Francisco für den Super Bowl LX veröffentlicht, während die Farbgebung "LA Exclusive" am 13. Februar während des NBA All-Star Weekends in Los Angeles auf den Markt kommt.
Die gesamte Kollektion erscheint weltweit am 20. Februar 2026 auf Levi.com, in der Levi's App, bei SNKRS und in ausgewählten Levi's- und Jordan Brand-Stores.