Es war einmal ein Mädchen, das lief so viel, dass ihre Mutter sie "das Pferd" nannte. Als Kind spielte Jawahir mit ihren acht Brüdern immer Fußball. Sie spielten im Garten, im Vorgarten und sogar im Haus!

Als sie älter wurde, wollte JJ ihr Hobby Fußball zum Beruf machen und wurde die erste muslimische Schiedsrichterin im Vereinigten Königreich. Dann eines Tages bemerkte JJ, dass ihre sieben Nichten vor lauter Energie kaum zu bremsen waren und sich irgendwo auspowern mussten. Sie erinnerte sich an ihre eigene Kindheit und erkannte eine weitere Möglichkeit, Fußball zu ihrem Lebensinhalt zu machen: Sie wurde die Trainerin ihrer Nichten.

Beim ersten Training begann JJ mit den Grundlagen. Sie zeigte den Mädchen, wie sie den Ball am besten anspielen sollten und feuerte sie an, während sie das Feld auf und ab sprinteten. JJ sorgte dafür, dass die Mädchen beim Training Riesenspaß hatten und brachte sie spielerisch dazu, immer schneller zu laufen und fester zu schießen. Dabei fühlte sie sich selbst in ihre Kindheit zurückversetzt.