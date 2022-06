9 Vorteile, wenn du täglich eine Meile läufst

Für Anfänger:innen scheinen körperliche und mentale Vorteile des Laufens außer Reichweite zu sein. Aber du musst nicht sehr schnell oder lange Strecken laufen, um die positiven Auswirkungen des Laufens zu genießen. Wenn du nur 1,6 km am Tag läufst, kannst du das Risiko von Verletzungen mindern, die mit langen Läufen einhergehen. Gleichzeitig kannst du die viele derselben Vorteile erhalten.



Durch das Laufen von 1,6 km am Tag erhältst du nicht die optimale körperliche Fitness, aber es ist ein großartiger Beginn, ob draußen oder auf einem Laufband. Das Department of Health and Human Services empfiehlt, dass man 150 Minuten Cardio-Übungen von mittelmäßiger Intensität oder 75 Minuten intensive Aerobic-Aktivitäten pro Woche zusätzlich zu Krafttraining absolviert. Schau dir all die Vorteile an, die Läufer:innen erwarten können, wenn sie einen täglichen Lauf von 1,6 km in ihre Fitnessroutine integrieren.