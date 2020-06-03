Flank Steak mit Röstkartoffeln

Dieses Gericht ist mehr als nur Fleisch mit Gemüse. Wenn du Lust auf ein extrem leckeres Abendessen hast, probier dieses Rezept aus.



Dieses geschmacksintensive Gericht belohnt dich für deine Mühen mit jeder Menge Protein. Glutenfrei und ohne Milcheiweiß und Nüsse.