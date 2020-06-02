Fang an, deine Ziele zu erreichen

So erreichst du deine Ziele
Mentale Fitness
Von Nike Training
Schalte jetzt die Infos frei, mit denen du deine Wellnessziele erreichst.
Du hast dir neue Ziele gesetzt. Jetzt brauchst du nur noch neue Gewohnheiten. Nike Senior Director of Performance Ryan Flaherty hat da ein paar Tipps für dich.
Du hast dir fest vorgenommen, regelmäßig Sport zu machen, dich gesünder zu ernähren und mehr zu schlafen. Jetzt musst du aus diesen Vorsätzen nur noch Gewohnheiten werden lassen. Die beste Methode hierfür ist, allem einen festen Platz im Alltag zu geben, erklärt Ryan Flaherty, Nike Senior Director of Performance. Schreib dir deinen Yogatermin oder die Zeit für das Kochen wie einen Arzttermin oder ein Meeting in deinen Kalender.
Je mehr Details du hinzufügst, desto wahrscheinlicher ist es, dass du dich auch daran hältst. Schreib genau auf, was du erreichen willst und plane regelmäßig wiederkehrende Termine ein. Nimm dir zum Beispiel jeden Montagmittag einen 5-km-Lauf vor oder geh jeden Samstag auf den Markt.
"Lass aus Vorsätzen Gewohnheiten werden. Die beste Methode hierfür ist, allem einen festen Platz im Alltag zu geben."
Ryan Flaherty, Nike Director of Performance
Das klingt einfach, hat aber einen radikalen Effekt. Durch Routine gewinnst du die Kontrolle über deine Zeit und es entstehen neue Gewohnheiten, mit denen du deine Ziele besser erreichst.
Verbinde neue und alte Gewohnheiten
Es gibt so viele tägliche Gewohnheiten, über die du schon gar nicht mehr nachdenkst: Zähneputzen, Fernsehen … Jetzt stell dir vor, dass du jedes Mal, wenn du diese Dinge tust, gleichzeitig etwas machst, das ebenfalls zu einer Gewohnheit werden soll.
Du hast dir mehr Krafttraining vorgenommen? Dann mach beim Zähneputzen ein paar Kniebeugen. Du möchtest beweglicher werden? Dann schnapp dir beim Fernsehen deine Faszienrolle. Indem du alte und neue Gewohnheiten miteinander verbindest, erinnerst du dich selbst immer wieder an deine Vorsätze. So schaffst du es, deine Ziele langfristig zu erreichen.