Family Freeze

Gemeinsames Training mit der ganzen Familie sollte Spaß machen, und davon gibt es bei diesem Workout eine ganze Menge. Trommel deine Familie zusammen, und findet heraus, wer bis zum Schluss beim Einfrieren cool bleibt.



Bereitet euch als Familie darauf vor, euch mental und körperlich bei Übungen wie gehaltenen Squats und "eingefrorenen" Push-ups zu konzentrieren. Wenn es anstrengend wird, denkt immer daran: Eine Familie, die das zusammen meistert, kann so schnell nichts erschüttern.